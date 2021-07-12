دریافت 20 MB کد مطلب 5256067 https://mehrnews.com/xVH7H ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۶ کد مطلب 5256067 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۶ جای خالی این پیرمرد بابا برقی، پیرمرد دوست داشتنی دهه ۶۰ و ۷۰ که این روزها جای خالی او بیش از گذشته حس میشود. کپی شد مطالب مرتبط ۵۱ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم با هماهنگی و همکاری مردم و صنایع، بار کمتری به صنعت برق وارد شود امروز خاموشی نداریم توان استفاده زیاد از نیروگاههای برقآبی را نداریم شورای عالی انرژی کجاست؟ روحانی: مردم باید ساعات قطع برق را بدانند برچسبها برق مصرف برق صنعت برق تولید برق صرفه جویی در مصرف برق
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