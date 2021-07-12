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کد مطلب 5256067
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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۶

جای خالی این پیرمرد

جای خالی این پیرمرد

بابا برقی، پیرمرد دوست داشتنی دهه ۶۰ و ۷۰ که این روزها جای خالی او بیش از گذشته حس میشود.

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