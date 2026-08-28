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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

حضور و ایستادگی مشهدی ها برای انقلاب اسلامی به شب ۱۸۱ رسید

حضور و ایستادگی مشهدی ها برای انقلاب اسلامی به شب ۱۸۱ رسید

مشهد- حضور و ایستادگی مشهدی ها برای کشور و انقلاب اسلامی در تجمعات شبانه به شب ۱۸۱ رسید.

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کد مطلب 6930663

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