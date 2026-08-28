https://mehrnews.com/x3cVB7 ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴ کد مطلب 6930663 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴ حضور و ایستادگی مشهدی ها برای انقلاب اسلامی به شب ۱۸۱ رسید مشهد- حضور و ایستادگی مشهدی ها برای کشور و انقلاب اسلامی در تجمعات شبانه به شب ۱۸۱ رسید. دریافت 12 MB کد مطلب 6930663 کپی شد مطالب مرتبط ۱۸۰ شب حماسه آفرینی مشهدیها در خیابان روایت مهر از صد و هفتاد و هشتمین حضور مردم تربت جام در تجمعات شبانه میدان داری باشکوه مردم مشهد در شب صد و هفتاد و هشتم ایستگاه صد و هشتاد و یکم حضور مردم لنگرود در میدان اجتماع مردمی قوچان در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) اجتماع شبانه مردم مشهد در میدان همدلی و اتحاد صدوهفتادوهفتمین شب حضور حماسی مشهدی ها در خیابان چناران در شب ۱۸۶، قرار عاشقانه مردم را رقم زد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
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