حضور و ایستادگی مشهدی ها برای انقلاب اسلامی به شب ۱۸۱ رسید

مشهد- حضور و ایستادگی مشهدی ها برای کشور و انقلاب اسلامی در تجمعات شبانه به شب ۱۸۱ رسید.