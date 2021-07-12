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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۳۵

تندگویان:

مشاوره به رونق و ایجاد خانواده درست کمک می‌کند

مشاوره به رونق و ایجاد خانواده درست کمک می‌کند

معاون امور ساماندهی امور جوانان گفت: ضرورت امر مشاوره برای همه روشن است و مشاوره به رونق و ایجاد خانواده درست کمک می‌کند. در حال حاضر به مرز ۵۰۰ مرکز مشاوره در کشور رسیده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تندگویان معاون امور ساماندهی امور جوانان عصر امروز در مراسم جشن روز ملی ازدواج، ضمن تبریک این روز گفت: در موضوع ازدواج، فرزندآوری و جمعیت هشدارها داده شده است. تولید محتوایی که در حوزه جوانان انجام شده کار بسیار خوبی است و یکی رسالت های این وزارت خانه تولید محتوا در حوزه ازدواج خانواده و…بوده و امروز از این رسالت دو ساله در قالب ۵۰۰ اثر رونمایی می‌شود.

وی افزود: این آثار توسط ۱۰۰ تشکل ساخته شده است و ۴۰۰ جوان در روند ساخت این آثار مشغول به کار شدند. ما می‌توانیم این کار را در همه عرصه ها به صورت گسترده انجام دهیم و این آثار اول همین هفته در اختیار تمام نهادهای تاثیر گذار گذاشتیم.

تندگویان بیان کرد: عمده عنوان های این آثار شامل مهارت های زندگی، اهمیت ازدواج آسان، اهمیت مشاوره، جمعیت، فرزند آوری سواد رسانه‌ای، عفاف و حجاب، خانواده و غیره است و تمام نهادها می‌توانند از این محتواها استفاده کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان بیان کرد: هزینه تولید این آثار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و با کم ترین هزینه تولید شده است.

تندگویان افزود: ضرورت امر مشاوره برای همه روشن است و مشاوره به رونق و ایجاد خانواده درست کمک می‌کند. در حال حاضر به مرز ۵۰۰ مرکز مشاوره در کشور رسیده ایم و بزرگ ترین مشکل ما عدم بهره وری متقاضیان از بیمه برای استفاده از خدمات مشاوره است.

وی ادامه داد: با تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مذاکرات انجام شده و تنها به کمک نمایندگان مجلس نیاز داریم تا خدمات مشاوره تحت پوشش بیمه قرار گیرد. دولت در حال حاضر ۶ جلسه رایگان را تامین می‌کند اما ادامه آن نیازمند حمایت دولت است.

معاون ساماندهی امور جوانان بیان کرد: تبدیل مشوق های موقت به دائمی مطالبه اصلی ما است. وام های ۵۰ و ۱۰۰ و غیره نیاز به بازپرداخت دارد و ای کاش این وام ها تبدیل به مشوق های طولانی مدت بشود که به فرزندآوری نیز کمک کند و درخواست بنده گنجانده شدن این موضوع در برنامه و بودجه کشور است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رابطه ما و مجلس بسیار خوب بود و چه در دوران گذشته و چه در دوران فعلی هیچ مشکلی با مجلس نداشتیم بلکه مورد حمایت مجلس نیز بودیم.

کد مطلب 5256421
ساناز باقری راد

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