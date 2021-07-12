به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تندگویان معاون امور ساماندهی امور جوانان عصر امروز در مراسم جشن روز ملی ازدواج، ضمن تبریک این روز گفت: در موضوع ازدواج، فرزندآوری و جمعیت هشدارها داده شده است. تولید محتوایی که در حوزه جوانان انجام شده کار بسیار خوبی است و یکی رسالت های این وزارت خانه تولید محتوا در حوزه ازدواج خانواده و…بوده و امروز از این رسالت دو ساله در قالب ۵۰۰ اثر رونمایی می‌شود.

وی افزود: این آثار توسط ۱۰۰ تشکل ساخته شده است و ۴۰۰ جوان در روند ساخت این آثار مشغول به کار شدند. ما می‌توانیم این کار را در همه عرصه ها به صورت گسترده انجام دهیم و این آثار اول همین هفته در اختیار تمام نهادهای تاثیر گذار گذاشتیم.

تندگویان بیان کرد: عمده عنوان های این آثار شامل مهارت های زندگی، اهمیت ازدواج آسان، اهمیت مشاوره، جمعیت، فرزند آوری سواد رسانه‌ای، عفاف و حجاب، خانواده و غیره است و تمام نهادها می‌توانند از این محتواها استفاده کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان بیان کرد: هزینه تولید این آثار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و با کم ترین هزینه تولید شده است.

تندگویان افزود: ضرورت امر مشاوره برای همه روشن است و مشاوره به رونق و ایجاد خانواده درست کمک می‌کند. در حال حاضر به مرز ۵۰۰ مرکز مشاوره در کشور رسیده ایم و بزرگ ترین مشکل ما عدم بهره وری متقاضیان از بیمه برای استفاده از خدمات مشاوره است.

وی ادامه داد: با تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مذاکرات انجام شده و تنها به کمک نمایندگان مجلس نیاز داریم تا خدمات مشاوره تحت پوشش بیمه قرار گیرد. دولت در حال حاضر ۶ جلسه رایگان را تامین می‌کند اما ادامه آن نیازمند حمایت دولت است.

معاون ساماندهی امور جوانان بیان کرد: تبدیل مشوق های موقت به دائمی مطالبه اصلی ما است. وام های ۵۰ و ۱۰۰ و غیره نیاز به بازپرداخت دارد و ای کاش این وام ها تبدیل به مشوق های طولانی مدت بشود که به فرزندآوری نیز کمک کند و درخواست بنده گنجانده شدن این موضوع در برنامه و بودجه کشور است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رابطه ما و مجلس بسیار خوب بود و چه در دوران گذشته و چه در دوران فعلی هیچ مشکلی با مجلس نداشتیم بلکه مورد حمایت مجلس نیز بودیم.