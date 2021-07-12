دو فروند بالگرد ارتش افغانستان توسط طالبان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تریبیون، نیروهای طالبان از سرنگون کردن دو فروند بالگرد «بلک هاوک» متعلق به نیروی هوایی ارتش افغانستان در جریان حمله به فرودگاه قندوز خبر دادند.

بر اساس این گزارش، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان با تأیید این خبر همچنین از زخمی شدن چند نیروی افغان در جریان این حمله به فرودگاه قندوز خبر داد.

وی همچنین با انتشار تصویری از یک بالگرد نظامی متعلق به ارتش افغانستان، از آن به عنوان سند مدعای خود استفاده کرده است.

لازم به ذکر است در تحولات جدید افغانستان، دولت این کشور اعلام کرده که پنج شهرستان را از طالبان پس گرفته و طالبان نیز گفته است که ۳ شهرستان در استان غور را تصرف کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که شهرستان علی آباد در قندوز، یفتل پایین در بدخشان، ادرسکن در هرات و ارغنداب در قندهار را از طالبان پس گرفته اند.

از سوی دیگر، گروه طالبان از تصرف ۳ شهرستان استان غور خبر داده است.

جنگ همچنین در غزنی، قندهار، تخار، بدخشان، هرات، فاریاب، بغلان، قندوز، بادغیس، جوزجان، میدان وردک و هلمند ادامه دارد.

در فراه، گروه طالبان به مرکز استان حمله کرد اما دولت افغانستان گفته است که این حمله را دفع و ۵ عضو گروه طالبان را کشته و ۹ تن دیگر را هم زخمی کرده است.

کشته شدن ۲۰۰ عضو طالبان

طلوع نیوز به نقل از وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ عضو طالبان در درگیری‌های این کشور کشته شده و ۱۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

به نوشته طلوع نیوز، بغلان، تخار، کندز، فاریاب، بادغیس، جوزجان، میدان وردک، غزنی، کندهار و هلمند ولایت‌هایی هستند که پس از افتادن شماری از ولسوالی‌های آن‌ها به‌دست طالبان، جنگ به نزدیک مراکز این ولایت‌ها رسیده است.