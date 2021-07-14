انفجار در انبار مهمات در شهر «الخرج» عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد انبار اختصاص یافته به مهمات در خارج از شهر ریاض هدف انفجار قرار گرفته است.

بنا بر اعلام وزارت دفاع عربستان، یک انبار مهمات بلا استفاده در منطقه‌ای در نزدیکی شهر «الخرج» در جنوب شرقی ریاض رخ داده است.

این خبر پس از آن مخابره شد که تصاویری از دود غلیظ در نزدیکی الخرج در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و سپس تلویزیون دولتی عربستان سعودی این خبر را منتشر کرد.

گفته می‌شود این انفجار تلفات جانی نداشته و یک حادثه اعلام شده است.

الخرج در نزدیکی پایگاه هوایی شاهزاده سلطان واقع شده است و این منطقه مکانی است که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند. ارتش آمریکا در این رابطه اظهار نظری نکرده است.