امکان تولید ۱۰ هزار موتور برقی ظرف ۸ ماه/ آخرین وضعیت جایگاه شارژ

دکتر سید شهریار زینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت موتور سیکلت های برقی ایرانی که در ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی در حال پیگیری است، گفت: این موتورها توسط متخصصان شرکتهای دانش بنیان طراحی و ساخته شده و در حال انجام تستهای نهایی جهت اخذ گواهینامه استاندارد و پلاک هستند.

مدیر طرح‌های کلان ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری افزود: البته چند نمونه نیز موفق به اخذ پلاک شدند و در حال شماره گذاری هستند.

زینی با بیان اینکه عمده ماژول‌های موتورسیکلت‌های برقی توسط محققان کشور در شرکت‌های دانش بنیان ساخته شده عنوان کرد: مردم نیز می‌توانند از این موتورها استفاده کنند اما قرار است در گام اول از این موتورها در قالب ناوگانی برای پیک موتوری استفاده شود.

وی ادامه داد: با تفاهم بین ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و متقاضی، خرید ۵۰ دستگاه از این موتورها نهایی شده است و اکنون به درخواست متقاضی، اصلاحاتی روی موتور برقی در حال انجام است.

جانمایی موتورهای برقی برای شارژ

زینی با بیان اینکه این موتور بعد از تأیید وارد قرارداد برای تولید ۵۰ نمونه می‌شود، ادامه داد: آمادگی انعقاد قرارداد ۵ تا ۱۰ هزار موتورسیکلت برقی و تحویل آن طی ۸ ماه وجود دارد. همچنین گام مهم بعدی، ایجاد جایگاه موتورهای برقی برای شارژ شدن است که این مهم نیز با همکاری شرکت کنترل کیفیت و یک شرکت دانش بنیان در حال پیگیری است.

زینی خاطر نشان کرد: با شهرداری تهران و شرکت دیگری رایزنی‌هایی داشتیم که جایگاه شارژ موتورهای برقی را به نتیجه برسانیم و برهمین اساس، در حال جانمایی و موقعیت سنجی جایگاه شارژ موتورهای برقی هستیم.

وی با بیان اینکه در این راستا قرار است در فضای حداقلی این جایگاه را تعیین کنیم، گفت: طبق آخرین نتایج بررسی در شروع کار، به احتمال زیاد جایگاه شارژ این موتورها را در منطقه ۱۲ قرار می‌دهیم؛ زیرا این منطقه از نظر آلایندگی وضعیت خوبی ندارد و اینکه رفت و آمد موتورسیکلت‌ها به این منطقه بیش‌تر از سایر مناطق تهران است.

مدیر طرح‌های کلان ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ادامه داد: همچنین این منطقه در اولویت تجهیز زیرساخت جایگاه‌های شارژ موتورسیکلت برقی قرار دارد.

وی تاکید کرد: علاوه بر پیک موتوری، مردم هم می‌توانند موتورهای برقی خود را شارژ کنند و قطعاً این جایگاه‌های شارژ تمامی پروتکل‌های شارژ استاندارد را پشتیبانی می‌کند.

زینی در خصوص حمایت دولت به جهت توسعه وسائط نقلیه برقی افزود: امیدوارم که دولت در راستای هرچه بهتر فرهنگ استفاده از خودروها و موتورسیکلت برقی، تسهیلات و مشوق‌های بهتری را برای استفاده عموم مردم ایجاد کند و به صورت مشخص در گام اول ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را در خصوص موتورسیکلت‌های برقی به تصویب برساند که این موضوع قطعاً در کاهش قیمت تمام شده این موتورها نقش بسزایی دارد.

وی افزود: به تبع با کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار فروش آن در بازار بهبود یافته و بدین ترتیب یکی از آلاینده‌ترین وسیله نقلیه در تهران رفته رفته تبدیل به موتورسیکلتی بدون آلودگی و دوستدار محیط زیست خواهد شد.

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