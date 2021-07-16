جریان های سهم خواه از انقلاب اسلامی پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی صبح جمعه در دیدار با رئیس قوه قضائیه گفت: مؤمنین در ماه ذیالحجه یاد حضرت موسی را گرامی میدارند و نمازی اقامه میکنند که این نماز برای ما پیامی مهم دارد و نشان میدهد که ایشان نسبت به مفسدین نگران بودند و نمیتوانستند مشاهده کنند که متقین از دست میروند، ایشان آنچه که در توان داشت گذاشت اما در نهایت مردم حاضر شدند به سامری روی بیاورند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) افزود: امام خمینی (ره) امتی را تحویل داد که این امت این روزها میتواند در سطح جهان تأثیرگذار باشد و در عصر غیبت امام عصر (عج)، برداشتن پرچم امام اهمیت بسیاری دارد.
نماینده ولیفقیه در استان قم تصریح کرد: خطوط و جریانهایی که بعد پیروزی انقلاب در صحنه آمدند و سهمخواهی کردند بدانند در روز قیامت مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
وی خدمت به نظام اسلامی را ارزشمند خواند و افزود: ما هر چقدر به نظام خدمت کنیم در حقیقت برای ظهور امام زمان (عج) زمینهسازی کردهایم.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای نیز در ادامه گفت: امیدواریم مسائل روز را درست تشخیص دهیم و بر اساس حق و ارزشهای اسلامی و الهی آنچه که خداپسندانه است انجام دهیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: در طول ۴۰ سال اخیر قوه قضائیه به نفس مسیحایی حضرت امام، حرکتهای خوبی را رقم زده است، به برکت این انقلاب اسلام هم احیا شده و برای تحقق ارزشهای اسلامی یک اتفاق کاملاً جدی رخ داده و اسلام در عمل خود را نشان داده است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب که کارایی نظام اسلامی بروز و ظهور کامل داشته باشد فاصله داریم.
وی تصریح کرد: ما امیدواریم که حوزههای علمیه و علمای دینی بیش از پیش بتوانند ارزشهای اسلامی را زنده کنند و همه جوامع اسلام ناب را معرفی کرده و از نفوذ بیگانه جلوگیری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اینکه مسئله قضا از مهمترین موضوعات نظام اسلامی و بر دوش روحانیت است، گفت: امیدواریم بتوانیم جذب بیشتری از حوزههای علمیه داشته باشیم و این توقع ماست که قضات انقلابی و با دید حکومتی داشته باشیم تا این افراد قوه قضائیه را در تراز گام دوم جمهوری اسلامی قرار دهند و تجربه نشان داده است که هر جا که از روحانیون آشنا به مسائل روز استفاده میکنیم نتیجه مطلوبتری را شاهد هستیم.
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