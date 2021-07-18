به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مظفری شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در محل استانداری زنجان، بر لزوم ضرورت تامین فضاهای آموزشی شهرکهای اقماری استان زنجان تاکید کرد و گفت: توسعه فضاهای آموزشی باید مورد تاکید جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ۲۱ مدرسه ۱۲ کلاسه در استان احداث میشود، اظهار کرد: نسبت به فروش املاک مازاد تجاری آموزش و پرورش اقدام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه در سطح ملی ۱۵ هزار و ۴۰۸ پایگاه اوقات فراغت فعال است، گفت: برنامههای تابستانی با قوت بسیار خوبی برگزار میشود.
مظفری افزود: ۶۳ مدرسه که در حال حاضر احداث میشد باید در دورههای گذشته احداث میشد چرا که شهرکهای اقماری باید دارای مدرسه میشدند.
وی ابراز داشت: توجه به توسعه فضاهای آموزشی توسعه تعلیم و تربیت در استان را به دنبال دارد و تلاش ما بر این است که این مهم در استان محقق شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: با ورود بیماری کرونا آموزش و پرورش استان برنامهها و فعالیتهای خود را در فضای مجازی دنبال میکند و توفیقات خوبی هم حاصل شده است.
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