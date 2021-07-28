موج عظیمی برای گرامیداشت غدیر ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد بین‌المللی غدیر، حجت الاسلام کاظم صدیقی پیرامون طرح ملی نذر علوی، اظهار داشت: کار غدیر و جشن‌ها و برنامه‌های امامت و ولایت و امیرالمومنین علیه السلام روز به روز در حال گسترش است.

وی افزود: موج عظیمی برای گرامیداشت غدیر و ترویج معرفت و محبت نسبت به مولی الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام شکل گرفته که بسیار مبارک است.

دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر پیرامون بیانیه بنیاد درباره کمک‌های مردمی برای گسترش فعالیت‌های غدیری، بیان داشت: مردم ولایتمدار ما همه می‌خواهند در این برنامه‌ها غدیری مشارکت کنند. گاهی خود مستقیماً اقدام می‌کنند و گاهی از چگونگی همکاری خود با بنیاد بین‌المللی غدیر سوال می‌کنند. لذا افتتاح این حساب از سوی بنیاد به این منظور بوده است.

حجت الاسلام صدیقی افزود: بنیاد از این منابع برای برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و یا مناسک غدیری نظیر اطعام استفاده خواهد کرد. مردم به هر میزان در طرح نذر علوی مشارکت داشته باشند مورد رضایت امیرالمومنین (ع) خواهد بود.