ایلان ماسک به اپل حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی تسلا طی جلسه با سهامداران این شرکت به اپل حمله کرد و از به کار بردن کبالت در باتری و تمرکز شرکت برای کنترل نرم افزار به کاررفته در دستگاه‌های تولیدکننده آیفون انتقاد کرد.

هنگامی که از ماسک درباره مواد خام به کار رفته در باتری خودروهای تسلا سوالی پرسیده شد، او گفت: این شرکت در مقایسه با اپل از میزان کبالت بسیار کمتری استفاده می‌کند. او در ادامه افزود: باور اشتباهی وجود داشت که تسلا از میزان زیادی کبالت استفاده می‌کند، اما در واقع ما از مقدار اندکی از این ماده استفاده می‌کنیم. تصور می‌کنم اپل حدود ۱۰۰ درصد کبالت در باتری موبایل‌ها و لپ تاپ‌هایش استفاده می‌کند. اما تسلا از هیچ کبالتی در پک های فسفات آهن استفاده نمی‌کند و تقریباً هیچ ماده شیمیایی مبتنی بر نیکل به کار نمی بریم.

بنیانگذار تسلا در ادامه گفت: در مقایسه با ۱۰۰ درصد استفاده از کبالت در محصولات اپل، ما فقط حدود ۲ درصد از این ماده را به کار می بریم.

این نخستین باری نیست که ماسک از اپل انتقال می‌کند. البته او در ۲۰۲۰ فاش کرد با تیم کوک مدیر ارشد اجرایی اپل درباره یک عملیات خرید تماس گرفته اما کوک تماس او را پاسخ نداده است.

ماسک در ۲۰۱۸ طی اظهار نظری گفت اپل به اندازه قبل نوآور نیست و آنجا را قبرستان تسلا نامید زیرا برخی از کارمندان سابق تسلا در اپل مشغول به کار بودند.

این دو شرکت به طور مستقیم با یکدیگر رقابت نمی‌کنند اما طبق گزارشی اپل مشغول طراحی یک خودروی برقی است.