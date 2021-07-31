پورشه به رقابت فضایی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت خودروسازی لوکس پورشه وارد رقابت فضایی شده و در همین راستا در یک استارت آپ آلمانی سرمایه گذاری کرده است.

طبق اطلاعات موجود پورشه در شرکت موشک سازی «ایسار آئرو اسپیس» (Isar Aerospace) سرمایه گذاری کرده که هم اکنون وسایل حمل ماهواره به مدار زمین را مدیریت می‌کند و توسعه می‌دهد.

ایسار آئرواسپیس تصمیم دارد اواخر سال آینده نخستین موشک خود را به فضا پرتاب کند. همچنین این شرکت آلمانی ادعا می‌کند موشک اسپکتروم آن یک ابزار ارزان‌تر و انعطاف پذیرتر برای پرتاب ماهواره به حساب می‌آید.

به همین دلیل ایسار آئرو اسپیس تصمیم دارد میزان اتوماسیون در فرایندهای تولید موشک را بیشتر کند و از فناوری چاپ سه بعدی نیز بهره بگیرد.

در این میان پورشه ۷۵ میلیون دلار در «ایسار آئرواسپیس» سرمایه گذاری کرده است. یکی از اعضای هیأت مدیره پورشه در این باره می‌گوید: ما به عنوان یک سرمایه گذاری بخش حمل ونقل و فناوری‌های صنعتی، معتقدیم که دسترسی ارزان و کارآمد به فضا یک عامل مهم در ایجاد نوآوری‌های مربوط به بخش‌های دیگر صنعت است.