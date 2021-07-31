نظامیان آمریکایی باید از عراق خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، انتصار الموسوی نماینده ائتلاف فتح درپارلمان عراق بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از عراق تاکید کرد و آنرا غیرقابل چانه زنی دانست.

وی افزود: علت اصلی بحران‌های پیچیده عراق، دخالت‌های خارجی در امور داخلی آن است و این برای افکار عمومی روشن است.

الموسوی تاکید کرد: تصمیم بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق غیرقابل بازگشت است.

وی افزود: خروج نظامیان آمریکایی یا هر نیروی خارجی دیگر، به منزله خلاص شدن عراق از تهدید واقعی است. ممانعت از دخالتهای خارجی و بهبود اوضاع داخلی، سرآغازی مهم برای حل همه بحرانهاست و مسیری غیر از آن به ادامه بحران منجر خواهد شد.

الموسوی تصریح کرد: دولت عراق ملزم به اجرای مصوبه پارلمان عراق درباره خروج همه نیروهای خارجی در عراق است و امیدواریم که این روند خیلی سریعاً به پیش برود.

گفتنی است که مصوبه پارلمان عراق درباره نظامیان آمریکایی تاکنون از سوی دولت این کشور اجرایی نشده است.