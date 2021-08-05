بی حرمتی به خبرنگاران در مرکز واکسیناسیون شهیدرجایی

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ خبرنگاران طبق جدول زمانبدی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از روز شنبه جزو واجدین شرایط دریافت واکسن کرونا در سراسر کشور قرار گرفتند. این لیست که از یک ماه گذشته توسط رسانه های کشوری و محلی اعلام شده بود می بایست از ابتدای هفته به مراکز اعلام شده واکسیناسیون مراجعه می کردند. اما موضوع واکسن در هرمزگان داستانی متفاوت به خود گرفت.

ناهماهنگی ها و ناتوانایی ها در هماهنگ کردن یک مرکز جهت واکسیناسیون خبرنگاران به یک حاشیه تبدیل شد. در ابتدا خبرنگاران در زمان ورود به سامانه با پیام مرکزی در اطراف شما جهت مراجعه وجود ندارد روبرو شدند. برخی از خبرنگاران به اجبار به مراکز درمانی در اطراف روستاها و شهرهای اطراف همچون پاتل ایسین، تازیان، بندر کنگ، دشت امام و غیره مراجعه کردند. نخستین بی حرمتی و بی احترامی به خبرنگاران از اینجا آغاز شد.

حال علیرغم اینکه تعداد خبرنگاران در هرمزگان شاید به ۳۵۰ نفر هم نمی رسید اما این نوع ارائه خدمات باعث تعجب بسیاری از خبرنگاران شد. موضوعی که قبل از آن اداره کل فرهنگ و ارشاد و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان باید در جلسه ای یک مرکز را برای ساعاتی بین ۳ الی ۵ ساعت به خبرنگاران اختصاص می دادند. کاری که در بسیاری از استانها انجام شده بود و حواشی که در هرمزگان رخ داد در آن استانها شاهد نبودیم.

با گذشت چند روز از زمان اعلام شده برای واکسیناسیون خبرنگاران در هرمزگان، روابط عمومی استانداری هرمزگان به موضوع ورود کرد و طی هماهنگی هایی مرکز شهید رجایی بندرعباس را به عنوان مرکز اصلی برای خبرنگاران مشخص کرد. در حالی که بعدازظهر روز چهارشنبه شماری از اهالی رسانه هرمزگان طبق نوبت قبلی قرار بر تزریق واکسیناسیون کرونا در مرکز واکسیناسیون شهید رجایی بندرعباس متعلق به اداره کل گمرک استان هرمزگان داشتند با ممانعت مدیر روابط عمومی این این اداره کل مواجه شدند.

عصر روز چهارشنبه طی پیامک دریافتی تعدادی از خبرنگاران و عکاسان رسانه های استان هرمزگانبه مرکز واکسیناسیون شهید رجایی بندرعباس متعلق به اداره کل گمرک استان هرمزگان مراجعه کردند و طبق لیست رویت شده در آن مرکز در نوبت تزریق قرار گرفتند.

آرش طالبی خبرنگار ایسنا در تشریح موضوع بی حرمتی به خبرنگاران در مرکز شهید رجایی بندرعباس گفت: پس از مدتی مدیر روابط عمومی اداره کل گمرک استان هرمزگان پس از سوالات خارج از حیطه کاری و تماس با برخی افراد با عصبانیت با اشاره به اینکه این مرکز متعلق به اداره کل گمرک استان هرمزگان بوده و خبرنگاران حق تزریق واکسن ندارند، اقدام به بی حرمتی به خبرنگاران و عکاسان حاضر در جمع کرد و با اختلال در روند واکسیناسیون اهالی رسانه سبب شد خبرنگاران و عکاسان حاضر در جمع به نشانه اعتراض این مرکز را ترک کنند.

وی افزود: این اقدام در حالی رخ داد که کادر درمان حاضر با بیان اینکه سهمیه واکسن ارائه شده متعلق به همگان بوده و طبق نوبت اعلامی هرکسی می تواند از تزریق واکسن دریافت کند با این اقدام مدیر روابط عمومی مقابله و در حمایت از جامعه رسانه از ادامه واکسیناسیون در این مرکز خودداری کردند.

۱۷ مرداد هر سال از خبرنگاران به عنوان افسران جنگ نرم که در خط مقدم همراه و همگام با مسئولان قدم بر می دارند. تقدیر و تشکر می شود. در شرایطی که خبرنگاران از آغاز شیوع بیماری کرونا در ایران پا به پای مسئولان و کادر درمان لحظه به لحظه وقایع را ثبت و بدون کمی و کاستی اطلاع رسانی می کردند. اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از ورود این بیماری به ایران به تازگی در صف واکسیناسیون قرار گرفتند.

حرکت زشت و ناشایست مدیر روابط عمومی گمرک استان هرمزگان خاطر اصحاب رسانه استان را جریحه دار کرد. رفتار این مدیر روابط عمومی در زمان واکسیناسیون تعدادی از خبرنگاران موجب شد تا کادر درمان حاضر در مرکز واکسیناسیون هم با احترام به جایگاه خبرنگاران از ادامه کار دست بکشند و مرکز را تعطیل اعلام کنند.

به نظر می‌رسد عذرخواهی رسمی گمرک استان هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان و مسئولان ستاد کرونای استان و تسریع در امر واکسیناسیون این قشر کمترین حق خبرنگارانی است که از ابتدای شیوع اپیدمی کرونا همراه ستاد کرونا و کادر بهداشت و درمان فعالیت کرده‌اند.

راضیه سالاری یکی از خبرنگاران حاضر در محل واکسیناسیون در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها هم اظهارداشت: رفتاری که در مرکز واکسیناسیون با خبرنگاران انجام شد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نمی‌توان آن را توجیه کرد.

وی افزود: خبرنگاران در سرد و گرم روزگار همراه مسئولین بوده‌اند و تمام رویدادها و اتفاقات استان خصوصا در شرایط کرونایی را پوشش داده‌اند، بسیاری از خبرنگاران بارها کرونا را از سر گذرانده‌اند و این انصاف نیست که در شرایطی که هرمزگان در بدترین شرایط ممکن قرار دارند این میزان سنگ‌اندازی در واکسیناسیون خبرنگاران انجام شود.

سالاری تصریح کرد: خبرنگاران یکی از اقشاری هستند که فعالیت آنها موجب می‌شود کرامت مسئولین و مدافعان سلامت افزایش پیدا کند و این رفتار به هیچ وجه قابل قبول نبود و به همین جهت منتظر عذرخواهی رسمی مسئولان ذیربط هستیم.

در همین خصوص مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان با ابراز تأسف بابت این اقدام، افزود: طبق هماهنگی صورت گرفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با دستگاه مذکور برخورد کرده و طی تماسی با مدیرکل گمرک استان هرمزگان خواستار عذرخواهی از جامعه رسانه ای استان شد.

فاطمه رکن الدینی با اشاره به اینکه هیچ فردی حق اختلال در روند واکسیناسیون ندارد، خاطرنشان کرد: جامعه رسانه ای در بین جوامع هدف وزارت بهداشت و درمان قرار داشته و طبق سهمیه دریافتی باید واکسیناسیون این قشر زحمتکش انجام شود.

وی با بیان اینکه این اقدام یک مدیر در مجموعه گمرک هرمزگان خلاق اخلاق و دور از ادب بوده و به طور حتم روز شنبه ۱۶ مرداد با حضور در دفتر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان باید جوابگو این اقدامش باشد، عنوان کرد: تا اطلاع ثانوی این مرکز واکسیناسیون تعطیل تا به این اقدام دور از شأن و اخلاق حرفه ای رسیدگی شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان در پایان اضافه کرد: امیدوارم در روزهایی که به ۱۷ مرداد روز خبرنگار نزدیک می شویم شاهد پاسداشت این قشر زحمتکش باشیم نه آنکه با این اقدامات سبب دلخوری و ماندن خستگی در تن آن ها شویم.