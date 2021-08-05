واکنش سید حسن خمینی به تهدیدات رژیم صهیونیستی: همه پشت سر فرماندهی کل قوا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی بعد از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه تجدید میثاق اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای تهران، ری و شمیرانات با آرمان‌های امام راحل (ره) طی سخنانی خطاب به این اعضا گفت: بدانیم که پشت درهای بسته نیستیم، باید توجه کرد که آیا هر انتصاب، انتخاب و مصوبه بهترین گزینه است یا گزینه بهتری نیز وجود دارد.

وی افزود: برای اتخاذ بهترین تصمیم باید منیت های جناحی و گروهی را کنار گذاشت، چشم همه در افق شهر تهران به تصمیم شما است و ان شاءالله آنچه به انجام می‌رسانید، بهترین باشد.

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به تهدیدات نظامی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: در تعرض به مملکت ما هیچ سلیقه‌ای، دفاع از تمامیت کشور را کنار نمی‌گذارد.

خمینی اضافه کرد: همه سربازند و اگر کسی گوشه چشمی داشته باشد همه پشت سر فرماندهی کل قوا هستند، اگر آن‌گونه که صهیونیست‌ها این روزها ادعا می‌کنند، کسی دست طمع دراز کند، در کشور ما با یک موج و عزم راسخ مواجه می‌شود.

وی رقابت‌های داخلی را قدرت کشور دانست و گفت: این رقابت‌ها نقطه ضعف نیستند.