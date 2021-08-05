  1. استانها
  2. تهران
۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۱۲

در دیدار با اعضای شورای شهر تهران مطرح شد؛

واکنش سید حسن خمینی به تهدیدات رژیم صهیونیستی: همه پشت سر فرماندهی کل قوا هستند

واکنش سید حسن خمینی به تهدیدات رژیم صهیونیستی: همه پشت سر فرماندهی کل قوا هستند

ری- تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) گفت: اگر آن‌گونه که صهیونیست‌ها این روزها ادعا می‌کنند، کسی دست طمع دراز کند، در کشور ما با یک موج و عزم راسخ مواجه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی بعد از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه تجدید میثاق اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای تهران، ری و شمیرانات با آرمان‌های امام راحل (ره) طی سخنانی خطاب به این اعضا گفت: بدانیم که پشت درهای بسته نیستیم، باید توجه کرد که آیا هر انتصاب، انتخاب و مصوبه بهترین گزینه است یا گزینه بهتری نیز وجود دارد.

وی افزود: برای اتخاذ بهترین تصمیم باید منیت های جناحی و گروهی را کنار گذاشت، چشم همه در افق شهر تهران به تصمیم شما است و ان شاءالله آنچه به انجام می‌رسانید، بهترین باشد.

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به تهدیدات نظامی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: در تعرض به مملکت ما هیچ سلیقه‌ای، دفاع از تمامیت کشور را کنار نمی‌گذارد.

خمینی اضافه کرد: همه سربازند و اگر کسی گوشه چشمی داشته باشد همه پشت سر فرماندهی کل قوا هستند، اگر آن‌گونه که صهیونیست‌ها این روزها ادعا می‌کنند، کسی دست طمع دراز کند، در کشور ما با یک موج و عزم راسخ مواجه می‌شود.

وی رقابت‌های داخلی را قدرت کشور دانست و گفت: این رقابت‌ها نقطه ضعف نیستند.

کد مطلب 5274540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها