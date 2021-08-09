سازمان لیگ به دنبال حضور هواداران در ورزشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مصاف نهایی جام حذفی اظهار داشت: رسانه، خبرنگاران و مردم باید در مورد این بازی نظر بدهند ما بیشتر در متن بازی بودیم، نهایت تلاش خود را کردیم که بازی به بهترین نحو ممکن انجام شود و حداقل تنش و چالش باشد.

وی افزود: برای هر دو تیم استقلال و فولاد که به فینال جام حذفی رسیدند خسته نباشید می‌گویم و برای فصل آینده آنها آرزوی موفقیت دارم. یک تشکر بسیار بلند بالا از تمام مردم اصفهان و مسئولان آن داریم، از یگان ویژه، انتظامات و تشریفات که به برگزاری این بازی کمک کردند، یک تشکر ویژه نیز از باشگاه وزین سپاهان که این ورزشگاه را در اختیار ما قرار دادند.

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ ادامه داد: ورزشگاه نقش جهان فضا و اتمسفر بسیار خوبی داشت و عزیزان زیادی در این روزها در اصفهان زحمت کشیدند تا بازی به بهترین نحو ممکن انجام شود که واقعاً خیلی خوب کار کردند، امیدوارم اینجا بازی‌های بین‌المللی را میزبانی کنیم زیرا این ورزشگاه در کنار سایر ورزشگاه‌های بزرگ ایران افتخار است.

ورزشگاه نقش جهان افتخار ورزش ایران است

وی اضافه کرد: ما یکسری شرایط و مشکلاتی در بحث پاندمی کرونا داریم، تمامی موارد آغاز لیگ برتر یا برگزاری سوپرجام بسته به شرایط پاندمی است، در این مدت عزیزان زیادی را از دست دادیم اول از همه باید بحث بهداشت جامعه مدیریت شود تا شاهد این دست اتفاقات نباشیم، اما ما به واسطه حضور دیگر کشورها برای مسابقات ملی به میزبانی نیاز داریم و امیدواریم این پاندمی کنترل شود و تنش‌های آن کم شود زیرا با آن می‌توانیم برنامه‌ریزی بهتر و سالم‌تری را داشته باشیم.

مهدی تاکید کرد: ما به واسطه پاندمی کرونا فصل خوبی را نداشتیم، اگر شرایط مثبت دست به دست هم دهد و پازل‌ها کامل شود در فضای بهتری برنامه‌ریزی خواهیم داشت و با تأخیر کمتری مسابقات آغاز می‌شود تا فشار کمتری به تیم‌ها وارد شود.

وی گفت: قرار است در این هفته جلسه‌ای با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی داشته باشیم تا برنامه‌های تیم ملی را از او بگیریم، زیرا برنامه تیم ملی برای ما بسیار مهم است و امیدواریم به وسیله آن بتوانیم برنامه‌ریزی داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد با توجه به جهات مختلفی که برای مسابقات وجود دارد و تعطیلات فیفا احتمال دارد آغاز لیگ اواخر مهرماه باشد.

اولویت ما شروع لیگ است

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص زمان برگزاری سوپرجام تصریح کرد: قاعدتاً اولویت ما شروع لیگ است و تا پایان فصل هر گاه ببینیم فرصت محیا است سوپرجام را برگزار می‌کنیم، به دلیل اینکه شرایط بحرانی است سوپرجام اولویت دوم ماست اگر شرایط عادی بود باید سوپرجام را اول برگزار می‌کردیم، اما با توجه به تنش برنامه مسابقات ترجیح می‌دهیم زمان خود را به لیگ بدهیم.

وی با اشاره به ایجاد کارگروهی برای بررسی حضور بازیکنان خارجی در لیگ برتر ابراز داشت: پیش‌نویس برنامه‌های این کارگروه آماده شده و تا چند روز آینده تقدیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد شد، اما قاعدتاً باید تا یک ماه دیگر و با آغاز فصل نقل و انتقالات این تصمیم قطعی شود.

مهدی در مورد موضوع ورود تماشاگران به ورزشگاه در فصل آینده تصریح کرد: صد درصد در این زمینه مدیریت بهداشت باید تصمیم‌گیری کند. رایزنی‌هایی در این زمینه توسط رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ شده است و امیدواریم به تدریج این اتفاق رخ دهد، چون ما برای میزبانی تیم‌های ملی به این اتفاق نیاز داریم.