۴ استان در صدر مرگ‌ های کرونایی/افزایش موارد بستری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، افزود: در هفته چهارم مرداد ماه تعداد ۲۳۳۵۳۲ بیمار سرپایی مثبت در کشور شناسایی شدند که نسبت به هفته سوم مرداد ماه حدود ۱.۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در هفته‌ای که گذشت میانگین بروز موارد مثبت بستری در کشور حدود ۴۰ نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت و میانگین بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری ۴۸.۵ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: استان‌های ایلام، خراسان شمالی، مازندران، چهارمحال و بختیاری و گلستان (در هفته گذشته) به ترتیب دارای بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری در کشور بوده‌اند.

لاری ادامه داد: همچنین بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور به ترتیب در استان‌های قم، گلستان، گیلان و مازندران گزارش شده است.

وی اظهار کرد: روند بستری در برخی استان‌ها نزولی شده و یا در حال عبور از قله بیماری است، ولی در مجموع همچنان شاهد تعداد بالای بیماران بستری در بیمارستان‌ها و مراکز در مانی کشور هستیم.