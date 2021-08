به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز بزرگداشت ابن سینا، دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های همایش را برگزار می‌کند.

سخنرانان این همایش محمد جواد اسماعیلی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تومازو آلپینا عضو هیئت علمی دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ و مصطفی زالی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خواهند بود.

عنوان سخنرانی ها به قرار زیر است:

محمد جواد اسماعیلی: (سخنرانی به فارسی و انگلیسی)

Avicenna's "Sciences of the Ancients and their Divisions": A Table of Contents of al-Ḥāṣil wal-maḥṣūl?

تومازو آلپینا: (سخنرانی به انگلیسی)

Avicenna’s Science of the Soul between Tradition and Innovation

مصطفی زالی: (سخنرانی به فارسی)

اتحاد عاقل و معقول: مسأله ای ارسطویی، ردیه ای سینوی و پاسخی صدرایی

این نشست دوشنبه ۱ شهریورماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (https://www.skyroom.online/ch/irip/ib) برگزار می شود و مصطفی زالی دبیر این نشست است.

علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعت تعیین‌شده از طریق لینک اختصاصی (https://www.skyroom.online/ch/irip/ib) در نشست شرکت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» به سایت همایش مراجعه نمایند.