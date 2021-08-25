تقویت دلار قیمت جهانی طلا را پایین آورد/ هر اونس ۱۷۹۵ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، در حالی تحت تأثیر تقویت ارزش دلار افت کرد که سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی رئیس بانک مرکزی آمریکا هستند.

جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو، این هفته در پایان اجلاس سالانه سران بانک مرکزی آمریکا در جکسون هول سخنرانی خواهد کرد و سرمایه‌گذاران امیدوارند سرنخ‌هایی در مورد برنامه بانک مرکزی آمریکا در کاهش ماهانه خرید اوراق قرضه و تزریق نقدینگی به بازار به دست آورند.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۷:۲۲ به وقت تهران، ۰.۳۹ درصد افت کرد و به ۱,۷۹۵.۶۱ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۰.۶۴ درصد افت کرد و به ۱,۷۹۶.۷۰ دلار بازگشت.

شاخص دلار در مقابل ارزهای مهم جهان ۰.۱ درصد تقویت شد تا باعث شود قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری بالا برود و تقاضا برای خرید آن افت کند.