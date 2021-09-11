حجت الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی عضو فراکسیون روحانیون مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فرمایشات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر عقلانیت انقلابی برای بازسازی انقلاب گفت: در دولت تدبیر، عقلانیت اعتدالی هم به معنای واقعی در حاکمیت اجرا نشد که اگر اجرا می‌شد، مشکلات امروز وجود نداشت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رهبری بر لزوم عقلانیت در کنار انقلابی‌گری تأکید دارد، گفت: انقلابی‌گری به این معناست که با انگیزه تحول در فرآیندها و روندها وارد اقدام جهادی شویم. رهبر انقلاب تأکید دارند که اقدامات دولت باید بر اساس عقلانیت و با ابزار انقلابی‌گری باشد تا در راستای حل مشکلات مردم گام‌های اساسی برداشته شود.

وی تصریح کرد: مسئولان به تنهایی خودشان نمی‌توانند مشکلات کشور را حل کنند. باید با توسل و توکل به خدا گره‌ها را باز کرد. عقلانیت انقلابی یعنی اینکه با توکل بر خدا تلاش کنیم.

جعفری بروجنی با تأکید بر اینکه در دل عقلانیت انقلابی تحول و دگرگونی وجود دارد، اظهار داشت: دولت جدید باید با این رویکرد حرکت خود را آغاز کند؛ نباید حتی یک لحظه را از دست داد. در این راستا حضور وزرا بعد از جلسه رأی‌اعتماد در وزارتخانه‌های مربوطه اقدامی عقلانی بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: عقلانیت انقلابی به این معناست که کارها شتاب‌زده و عجولانه و بدون بررسی علمی انجام نشود.

وی ادامه داد: عقلانیت انقلابی ایجاب می‌کند که کار کشور به دست کسانی که انگیزه و هدف انقلابی ندارند و ذره‌ای فساد در کارنامه‌ آنها وجود دارد، داده نشود.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم حفظ اقتدار دولت گفت: برای حفظ اقتدار دولت باید تصمیمات به موقع و بدون تأخیر اتخاذ و اجرا شود. مدیران باید بر روی تصمیمات علمی و انقلابی خود بایستند و از کارهای کلیشه‌ای و شعاری پرهیز کنند.

جعفری بروجنی ادامه داد: اقتدار یک کشور زمانی حفظ می‌شود که تصمیمات درست و انقلابی اخذ شود و دولت بر روی این تصمیمات ایستادگی کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: در دولت قبل تصمیمات عجولانه اتخاذ شده و بعد رها می‌شد. چندگانگی در تصمیم‌گیری وجود داشت. در موضوع کرونا، وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور نظرات متفاوتی داشتند که این دوگانگی موجب اقتدار حاکمیت می‌شد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی و انسجام تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات کشور گفت: در مورد تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی مسئولیت‌هایی دارند و باید هماهنگ باشند. در دولت قبل این هماهنگی وجود نداشت بنابراین مشکلات زیادی برای کشاورزان ایجاد شد. امیدواریم در دولت مردمی این هماهنگی ایجاد شود.

جعفری بروجنی، اتخاذ تصمیمات هماهنگ و منسجم را عامل اقتدار دولت خواند و گفت: دولت مردمی باید با اقداماتی مبتنی بر عقلانیت، انقلابی‌گری و اقتدار خود را به نمایش بگذارد.