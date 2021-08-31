به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دکتر سید محمد هاشمی شهری اظهار داشت: سن واکسیناسیون در سیستان و بلوچستان نسبت به سایر نقاط کشور پایین بوده اما از جانب مردم به خوبی استقبال نشده است.

وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون گروه‌های مختلف سنی در سیستان و بلوچستان با جدیت در حال انجام است گفت: با وجود فراهم آوردن شرایط مناسب برای هموطنان تاکنون تنها ۴۴ درصد از جامعه هدف جهت تزریق نوبت اول واکسن مراجعه کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: با وجود راه‌اندازی چندین سالن تجمیعی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان و کلان شهر زاهدان و به موازات آن تأمین واکسن مورد نیاز اما همچنان شاهد عدم استقبال مردم در گروه‌های مختلف سنی هستیم که می‌طلبد تا هموطنان با رد کردن شایعات و حضور بر اساس گروه‌بندی‌های اعلامی نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون یکی از راه‌های برون رفت از بحران است، بیان کرد: شایعات عوارض واکسن کاملاً بی پایه و اساس و هم‌اینک واکسن‌هایی که مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده بسیار اثربخش و ایمن در مقابل ویروس کرونا و حتی جهش‌های این ویروس است و تزریق این واکسن‌ها از شدت بیماری کاسته و کاهش مرگ‌ومیر را به همراه دارد.

هاشمی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان از لحاظ کرونا گفت: موفقیت‌های اخیر در کاهش مبتلایان و به دنبال آن پایین آمدن مرگ و میر ناشی از این ویروس نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه در بحث بیماریابی و غربالگری بوده که استمرار این شرایط نیازمند همراهی بیشتر مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و مراجعه برای تزریق واکسن و رعایت این شیوه نامه‌های بهداشتی خواهد بود.

وی ادامه داد: در بحث بیماریابی و غربالگری بیماران بخصوص در حاشیه شهرها و روستاها تاکنون موفق بوده‌ایم و در استمرار این موفقیت‌ها طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را تشدید خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: این دانشگاه نخستین دانشگاهی است که متولدین ۱۳۷۰ و ما قبل آن را دعوت به تزریق واکسن کرده است و از این رو از تمام همشهریان گرامی تقاضا داریم با مراجعه به مراکز واکسیناسیون یاریگر خدمتگزاران خود در نظام سلامت سیستان و بلوچستان باشند.

وی تصریح کرد: از مجموع ۳۷۴ هزار و ۹۸۹ دز واکسن تحویلی، ۲۴۳ هزار و ۲۳۳ دز در مراکز چهارده‌گانه تجمیعی تزریق واکسن در سطح دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تلقیح شده است.