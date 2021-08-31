«عاشق کشی» حسام الدین سراج در دسترس مخاطبان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، «عاشق کشی» عنوان یکی تازه‌ترین آثار منتشر شده در بخش تک آهنگ‌ها است که به تازگی توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در دسترس شنوندگان قرار گرفت.

در این تک آهنگ هادی محمد حسنی شاعر، محسن جلیلی آهنگساز و تنظیم کننده، حسام‌الدین سراج خواننده، مهدی آقایی تنظیم کننده، علیرضا مصدقی نوازنده تار، سیاوش عبدی و مریم شهریاری نوازنده سازهای کوبه‌ای، شایان دیانتی نوازنده گیتار بیس، فریناز راستی نوازنده هارپ، سارا مداح نوازنده ویولنسل، آوا تهرانی نوازنده فلوت، ارکستر «نغمه پردازان فروزان» به سرپرستی بهنام نظری گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

در این تک آهنگ که ضبط و میکس و مستر آن در استودیو هلال و استودیو «پژواک» صورت گرفته است، ماهان رئیسی و عرفان مهرابی طراح، سروش بخشش مدیر اجرایی و مرکز موسیقی حوزه هنری ناشر دیگر عوامل آن را تشکیل می‌دهند.