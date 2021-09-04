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۱۳ شهریور ۱۴۰۰، ۱۶:۵۲

انتخابی نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ ؛

برنامه یک روزه ملی پوشان برای شب دوحه

برنامه یک روزه ملی پوشان برای شب دوحه

برنامه تمرینی شامگاه امروز تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با عراق در دوحه قطر مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران که عصر جمعه گذشته تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کرده بود تمرینات خود را از امروز آغاز می‌کند.

ملی‌پوشان فوتبال ایران که دومین بازی خود را مقابل عراق در قطر برگزار می‌کنند قرار است ساعت ۲۱:۳۰ امشب نخستین تمرین خود را در کشور قطر برگزار کنند.

این تمرین در زمین چمن «الارسال» قطر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با منع حضور هواداران برگزار می‌شود.

بازیکنان تیم ملی ایران نیز سپس شام خود را صرف خواهند کرد و بدون اجازه خروج از اردو به استراحت در اتاق‌های خود خواهند پرداخت. این تیم قرار است دو دو روز آینده نیز دو جلسه تمرینی را پشت سر بگذارد که یکی از آنها در ورزشگاه خلیفه دوحه، محل برگزاری بازی با عراق خواهد بود.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۲۲:۳۰ سه شنبه هفته جاری مقابل عراق، دومین بازی مرحله گروهی انتخابی نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ را در دوحه برگزار می‌کند.

کد مطلب 5296764
مهدی مرتضویان

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