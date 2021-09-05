۹۲۵ هزار و ۴۳۹ دز واکسن کرونا در آذربایجان غربی تزریق شد

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش مراکز واکسیناسیون در استان خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر در استان دوز اول واکسن کرونا وبیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز دوز دوم این واکسن تزریق شده است.

وی با بیان اینکه در ۲روز آینده واکسن کرونا وارد استان می‌شود، وبرای ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم قصد افزایش مراکز واکسیناسیون در استان را داریم، اضافه کرد: متولدان سال‌های ۱۳۵۵ و قبل از آن با مراجعه به مراکز واکسیناسیون می‌توانند دُز نخست واکسن کرونای خود را تزریق کنند.

آقازاده با بیان اینکه این تصمیم در راستای واکسیناسیون شهروندان بیشتر در شهرستان‌های مختلف استان اتخاذ شده است، افزود: متولدان سال‌های ۱۳۵۵ و پیش از آن می‌توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون و در اختیار داشتن کارت ملی، دز نخست واکسن خود را دریافت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی بیان کرد: درحال حاضر، دز نخست واکسن‌های برکت و آسترازنکا موجود بوده و سینوفارم نیز از فردا، تزریق خواهد شد.

آقازاده با اشاره به اینکه افزایش سرعت واکسیناسیون در آذربایجان غربی در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: در نظرداریم تزریق روزانه واکسن را به ۴۰ هزار دُز برسانیم.

وی همچنین از برنامه ریزی برای واکسیناسیون اقشار مختلف نیز خبر داد و گفت: این امر با همراهی مسوولان بخش‌های مختلف امکانپذیر بوده که اتاق بازرگانی در این خصوص اعلام آمادگی کرده و امیدواریم با همکاری این نهاد و ارگان‌های دیگر، شاهد تسریع در واکسیناسیون اقشار نیز باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه اولویت ما واکسیناسیون مشاغل پرخطر در استان است، گفت: در صورت تامین واکسن، واکسیناسیون برخی دیگر از مشاغل سخت در دستور کار خواهد بود.

وی همچنین بر مصرف داروهای مرتبط با بیماری کرونا در داخل بیمارستان تاکید و افزود: داروهایی که همشهریان از بازار سیاه تهیه می‌کنند به صورت قاچاق وارد کشور شده به احتمال زیاد تقلبی هستند.