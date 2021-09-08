جعفر تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که ممنوعیت تردد شبانه به حمل و نقل تهران چه ضرری وارد کرده است، اظهار داشت: ستاد ملی کرونا برای اینکه شب‌نشینی‌ها و ترددهای غیر ضروری شهری را در دوران شیوع کرونا کنترل کند، اقدام به ایجاد ممنوعیت تردد در ساعات پایانی شب کرد، ولی به نظر می‌رسد این ساعات نباید به وسایل حمل و نقل عمومی تسری پیدا می‌کرد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران ادامه داد: برخی از مردم به دلیل مشاغلی که دارند و عدم امکان استفاده از خودروی شخصی با ایجاد این ممنوعیت با محدودیت‌هایی در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مواجه می‌شوند.

تشکری هاشمی تاکید کرد: ایجاد محدودیت در استفاده از حمل و نقل عمومی باعث تجمع مردم در یک ساعات خاصی در وسایل حمل و نقلی می‌شود که به جای کنترل کرونا به تشدید شرایط بحرانی کرونایی کمک می‌کند.

وی اظهار داشت: باید با ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت شود که ساعات کار مترو و اتوبوسرانی را افزایش دهیم تا الزامی بر فشار به استفاده از حمل و نقل عمومی در ساعات خاص به وجود نیاید.