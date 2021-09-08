به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد هادی مفتح امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ به مناسبت درگذشت رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام بدین شرح است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ



إنّا لِلّهِ وَ إنّا إلَیهِ رَاجِعُونَ

ارتحال رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان آیت‌الله عبدالأمیر قبلان رضوان الله تعالی علیه اندوه بزرگی در دل پیروان مکتب اهلبیت علیهم السّلام ایجاد نمود. آن فقیه راحل که از عالمان فرهیخته و عامل بود بیش از ۲۰ سال و در سال‌هایی پر التهاب، امور دینی شیعیان لبنان را با تدبیر خویش مدیریت نمود، و تشکیلات منسجمی را که امام موسی صدر حفظه الله با تلاش فراوان تأسیس نموده و مرحوم آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین رحمةالله علیه آن را نگاهبانی کرده بود، برای نسل بعدی پیروان اهل‌بیت محفوظ نگاه داشت.

اینجانب رحلت این عالم عظیم الشّأن را به ساحت مقدّس حضرت ولیّ عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، مراجع بزرگوار جهان تشیّع، حوزه‌های علمیه، شیعیان لبنان، خانواده و تمامی علاقمندان به آن مرحوم تسلیت می گویم و علوّ درجات آن فقیه عالی‌مقام را از خدای سبحان مسألت دارم.

