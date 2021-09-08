تذکر ۳۲ نماینده به وزیر صمت برای ساماندهی بازار خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکر آزاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

- تذکر کیومرث سرمدی به همراه ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران

- تذکر کیومرث سرمدی به وزرای صمت و جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم ترخیص چندین هزار تن نهاده در بنادر شمال و جنوب کشور علی رغم کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و کشاورزی در کشور

- تذکر عباس مقتدایی به همراه ۶۷ نفر از نمایندگان به وزرای صمت و نفت در خصوص ضرورت تدبیر و رسیدگی به گلایه مردم در خصوص افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن خودرو

- تذکر عباس مقتدایی به وزیر صمت در خصوص ضرورت تدبیر درباره افزایش قیمت سیمان

- تذکر عباس مقتدایی به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت پرداخت آنی هزینه دام خریداری شده از دامدار توسط کشتارگاه

- تذکر زهره الهیان به همراه ۵۱ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در خصوص لزوم ارائه اطلاعات به نمایندگان در خصوص نحوه هزینه کرد منابع در استان خوزستان

- تذکر سید سلمان ذاکر درباره ضرورت یکسان سازی دفترچه‌های درمانی از جهت اعتبار مالی و لزوم حذف کامل دفترچه‌های کاغذی

- تذکر حسین میرزایی به همراه ۷۵ نفر از نمایندگان به وزیر صمت در خصوص ضرورت تدبیر جهت رفع گرانی و کمبود سیمان پیش از تعطیلی کارخانه‌های تولید بتن

- تذکر ابوالفضل ابوترابی به وزیر بهداشت و درمان درباره لزوم نظارت و جلوگیری از دریافت غیرقانونی حق فنی دارو توسط داروخانه‌ها

- تذکر ابراهیم رضایی به همراه ۷۴ نماینده به وزیر صمت درباره لزوم تأمین سیمان مورد نیاز مردم به قیمت مناسب

- تذکر حسین میرزایی به همراه ۵۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره لزوم بازنگری در خصوص اقدامات دولت دوازدهم منتهی به دو ماهه تنفیذ حکم رئیسی

- تذکر محمدمهدی زاهدی به وزرای بهداشت، اقتصاد و صمت درباره لزوم تسریع در واکسیناسیون، تجهیز بیمارستان‌ها و افزایش سختی راه در مناطق مختلف کشور، لزوم برخورد با پاداش‌های نجومی در هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های تحت پوشش وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصاد و دارایی و لزوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های پزشکی

- تذکر محمدصالح جوکار و ۴۸ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درباره لزوم رسیدگی به قطعی‌های مکرر برق و خسارات وارد شده به کسب و کارها و تولید

- تذکر حسین محمدصالحی به همراه ۵۴ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم پرداخت حق الزحمه سختی کار کرونای کارکنان بهداشت و درمان

- تذکر علی اکبر علیزاده به همراه ۵۱ نفر از نمایندگان به وزیر نفت درباره لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت با تشدید نظارت بر شرکت‌های تسویه دوم روغن، همچنین تذکر این نماینده به همراه ۵۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره ضرورت پرداخت به روز حق الزحمه کادر درمان کرونا.

- تذکر حسین حق وردی به همراه ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت تسریع رسیدگی به وضعیت قیمت و کیفیت نان و تذکر این نماینده به همراه ۵۲ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم ضرورت رسیدگی به وضعیت آشفته بازار کشور و تامین داروهای مورد نیاز بیماران مختلف

- تذکر رسول فرخی و ۳۱ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم تسریع اتخاذ تدابیر برای ساماندهی بازار خودرو

- تذکر رسول فرخی به همراه ۳۹ نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره لزوم تدبیر در خصوص وام‌های مشاغل خانگی و خرد

- تذکر رسول فرخی و ۲۰ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت حمایت همه جانبه از کشاورزان و کارآفرینان حوزه کشاورزی از تولید تا صادرات