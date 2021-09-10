ارائه برنامه سازگاری با کم آبی به رئیس جمهور

احسان مداح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس جمهور به خراسان‌جنوبی مجموعه جهادگران بدون مرز استان سندی تحت عنوان برنامه سازگاری با کم آبی به همراه ضمائم آن شامل سیمای منابع آب استان و چالش‌ها و راهکارهای آب استان را تقدیم ایشان خواهد کرد.

مدیرگروه جهادگران بدون مرز خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه این اسناد از مدت‌ها قبل توسط ادارات ذی‌ربط آماده شده است، بیان‌کرد: این اسناد حاوی اطلاعاتی است که ما را از بحرانی که سال‌های آتی با آن رو به رو خواهیم بود، مصون خواهد کرد.

مداح ادامه‌داد: ما به عنوان جهادگران بدون مرز، معتقدیم که یکی از اولویت‌های مهم خراسان‌جنوبی آب است و اگر به مدیریت منابع آب استان توجه نشود شاهد آسیب‌های جدی چون فرونشست زمین و تخلیه روستاها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در حوزه رفع تنش‌های آبی باید از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد، افزود: شاید در بلند مدت بتوانیم به برنامه‌هایی چون انتقال آب فکر کنیم ولی در کوتاه مدت چاره‌ای جز مدیریت همین منابع آب موجود نیست.

فعال فرهنگی و اجتماعی خراسان‌جنوبی گفت: در حال حاضر سطح آب سفره‌های زیرزمینی به قدری پایین آمده است که در برخی از مناطق که گیاه مقاوم طاق را داشته‌ایم، طاق‌ها در حال خشک شدن هستند که این شرایط نگران کننده است.

مداح با اشاره به اینکه توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار بدون مطالعات اولیه دقیق یکی از اشکالات و ایرادات است، اظهار کرد: احداث سدها در برخی از مناطق خراسان‌جنوبی بدون توجیه اقتصادی و فنی نیز آسیب زا شده است.

وی با بیان اینکه ۸۸ درصد منابع آب خراسان‌جنوبی در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیان‌کرد: در این راستا اولویت این است که مدیریت منابع آب را از بخش کشاورزی شروع کنیم و به عنوان مثال به سمت کشت‌های کم آب بر برویم.

وی گفت: در حال حاضر در خراسان‌جنوبی سه هزار و ۸۰۰ چاه و هفت هزار قنات و دو هزار و ۹۰۰ چشمه داریم و سالانه ۶۶۰ میلیون متر مکعب آب از چاه‌ها و ۲۰۹ میلیون متر مکعب آب از قنات‌ها و ۳۷ میلیون متر مکعب آب از چاه‌ها برداشت می‌شود.

مداح با بیان اینکه ۷۷۷ میلیون متر مکعب آب شامل ۸۸ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی، ۹ درصد شامل ۸۳ میلیون مترمکعب در بخش شرب و ۲۷ میلیون متر مکعب آب نیز در بخش صنعت استفاده می‌کنیم، اظهار کرد: کسری مخازن آب ما ۱۱۰ میلیون مترمکعب، متوسط افت سطح آب‌های زیر زمینی ما در خراسان‌جنوبی ۲۷ سانتی متر است.

مداح با بیان اینکه مهمترین پیامد عدم توجه به مدیریت منابع آب امنیت و مسئله مهاجرت است، گفت: آسیب دیگری که شاهدیم، دخالت دستگاه‌ها و مدیران غیر مسئول در حوزه منابع آب استان است، به عنوان مثال وقتی در دشت سرایان فرونشست زمین داریم نباید باز هم اصرار به برداشت بی رویه آب در آنجا داشته باشیم.

وی یادآور شد: برخی از صنایع آب بر چون فولاد وارد خراسان‌جنوبی شد که در این صنایع باید به سمتی بروند که از آب شور استفاده کنند.