به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در جمع مردم طبس در امامزاده حسین بن موسی الکاظم علیه السلام اظهار کرد: تلاش ما بر این است که با اقدام و عمل در راستای حل مشکلات مردم به افزایش اعتماد عمومی برسیم.

وی بیان‌کرد: تعیین اولویت‌ها، کار میدانی، و اقدام و عمل باعث می‌شود که اعتماد مردم به نظام اداری کشور افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت معادن در خراسان جنوبی گفت: اگر موانع موجود رفع شود، شاهد رونق اشتغال در منطقه خواهیم بود.

رئیس جمهور گفت: وضعیت کنونی کشور و شهرها با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، هر چند به برکت حرکت جهادگران اقداماتی انجام شده است ولی هنوز با مشکلاتی رو به رو هستیم.

رئیسی با بیان اینکه بخش فعال و غیر فعال حوزه معدنی شهرستان طبس می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، یادآور شد: ما با کمبود نزولات آسمانی رو به رو هستیم ولی همین مشکل را با برنامه‌ریزی می‌توان به یک فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: ظرفیت‌های بر زمین مانده در خراسان جنوبی و شهرستان طبس باید فعال شود.

وی با بیان اینکه وزیر صمت با هدف فعال سازی ظرفیت معادن و وزیر راه و شهرسازی با هدف بررسی وضعیت راه‌ها و حل مشکلات این حوزه در این سفر حضور دارند، گفت: خراسان جنوبی نیروی کارآمد زیاد دارد که می‌توانند گره‌ها را بگشاید.

وی بر فعال کردن اقتصاد گردشگری در منطقه تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه در شهرستان طبس و استان خراسان جنوبی محصولات متنوع و استراتژیک وجود دارد می‌توان از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه استان استفاده کرد.

رئیس جمهور گفت: امیدواریم این سفر و سفرهایی از این دست بدون تشریفات رایج انجام شود که اصل کار دنبال شود تا از نزدیک با مسائل استان‌ها آشنا شویم.

رئیسی با بیان اینکه در این سفرها به دنبال این هستیم تا اولویت‌ها را مشخص و اقدام کنیم، بیان داشت: بنا داریم با فعل ماضی با مردم صحبت کنیم و بگوییم انجام شد.

وی تصریح کرد: به جوانان خراسان جنوبی و طبس می گویم که امروز دولت آمادگی دارد در خدمت شما و صاحب نظران باشد و مسائل را دنبال کند.

رئیسی بیان کرد: من افتخار دارم که نمایندگی مردم استان در مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارم و با مسائل اینجا به خوبی آشنا هستم.

رئیس جمهور گفت: مردمان پرتلاش و پرامیدی در این منطقه داریم که بسیار پشتوانه خوبی است و باید به دولت کمک کنند.