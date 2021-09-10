غلام‌رضا قیطاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس انعقاد تفاهم‌نامه هیئت کشتی و اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان مبنی بر همکاری برای افتتاح کانون‌های کشتی «اندیمشک» اولین شهرستان مجری این تفاهم‌نامه خواهد بود.

وی افزود: با آغاز به کار پایگاه استعدادیابی کشتی دانش‌آموزی در کنار پایگاه‌های قهرمانی کشتی اندیمشک گامی مهم در ارتباط با پرورش چهره‌های مستعد در زمینه ورزش کشتی در اندیمشک برداشته می‌شود.

رئیس هیئت کشتی اندیمشک با بیان اینکه بزرگ‌ترین پایگاه استعدادیابی کشتی آموزش و پرورش کشور در سالنی به مساحت یک هزار و پنجاه مترمربع در اندیمشک افتتاح می‌شود، افزود: پایگاه استعدادیابی دانش آموزی اندیمشک با تشک به متراژ ۵۰۰ مترمربع به‌زودی میزبان جوانان مستعد اندیمشکی در رشته کشتی خواهد بود.

قیطاسی در ادامه عنوان کرد: تکمیل و افتتاح سالن کشتی پنج هزار نفری به‌عنوان آکادمی کشتی در کنار پایگاه استعدادیابی دانش آموزی بسته امکانات ورزشی کشتی را در این شهرستان در رشته ورزشی کشتی در مسیر تکمیل سخت‌افزار مورد نیاز قرار می‌دهد.

رئیس هیئت کشتی اندیمشک گفت: حمایت و پیگیری همیشگی مسئولان شهرستان و نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در امر ورزش ستودنی و در ارتقای جایگاه شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های کشتی در کشور، آسیا و جهان یاری رسان است.