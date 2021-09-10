پوشش کامل واکسیناسیون شهروندان تهرانی تا پایان مهر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، از نحوه بهره برداری از هفتمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کارکنان حمل و نقل شهری تهران بازدید کرد.

وی افزود: در این مرکز تاکنون ۱۲۰۰۰ نفر از پرسنل تلاشگر ناوگان اتوبوسرانی واکسینه شدند که ۷۰۰۰ نفر آنان هر دو دوز واکسن را دریافت کردند.

زالی یادآور شد: سبد متنوعی از انواع واکسن در این مرکز فراهم شده است و با توجه به تجربه موفقی که در حوزه واکسیناسیون داشته است این مرکز می‌تواند پس از اتمام واکسیناسیون کارکنان حمل و نقل شهری به عنوان یک مرکز تجمیعی عمومی برای خدمت رسانی به خانواده‌های این عزیزان و سایر گروه‌ها همچنان به فعالیت ادامه دهد.

وی واکسیناسیون کارکنان حمل و نقل شهری را بسیار با اهمیت برشمرد زیرا جز گروه‌های اولویت دار و مشاغل پرخطر هستند و در صورت ابتلاء به بیماری با توجه به مواجهات بسیار زیاد روزانه با شهروندان می‌توانند کانون انتشار واقع شوند.

زالی با اشاره به شتاب فزاینده واکسیناسیون از تزریق پنج میلیون و ۸۰۰ هزار واکسن در تهران تاکنون خبر داد که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنان هر دو دوز را دریافت کردند.

وی با توجه به افزایش حجم واکسن‌های وارداتی گفت: روز گذشته آمار تلقین واکسن در تهران از ۱۶۰ هزار دوز عبور کرد و پیش بینی می‌شود که این روند در روزهای آتی شتاب بیشتری بگیرد.

به گفته زالی، برای پوشش کامل واکسیناسیون شهروندان تهرانی تا پایان مهرماه باید آمار روزانه تزریق واکسن به ۳۲۰ هزار برسد که در این راستا در هفته آتی شاهد افزایش مراکز تجمیعی جدید و افزایش شیفت‌های مراکز قبلی خواهیم بود.

وی به آمادگی سازمان‌های مختلف از جمله سپاه، بسیج، هلال احمر، آموزش و پرورش برای مشارکت در این طرح از نظر تأمین نیروی انسانی و فضای فیزیکی و پشتیبانی اشاره کرد و گفت: در روزهای آتی شاهد یک جریان کمپینی مطلوب با پویش مستمر واکسیناسیون در تهران خواهیم بود.

به گفته زالی، ۱۹۰۰ بسیجی تحصیل‌کرده به عنوان واکسیناتور آموزش‌های لازم را دریافت کردند تا برای همکاری در شیفت‌های بعدازظهر مراکز تجمیعی آماده شوند و نیروهای ثبات نیز از سایر سازمان‌ها در این امر می‌توانند مشارکت کنند تا مردم با سهولت بیشتری به خدمات واکسیناسیون دسترسی یابند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران از شهروندان تهرانی خواست حتماً برای واکسیناسیون در سامانه نوبت دهی واکسیناسیون ثبت نام کرده و پس از دریافت پیامک به مراکز تجمیعی مراجعه کنند.

زالی با اشاره به وضعیت شیوع بیماری در تهران گفت: تعداد مراجعان سرپایی به بخش‌های درمانی و بهداشتی به زیر ۲۰ هزار نفر در روز رسیده است و تعداد بستری در بخش‌های عادی و ویژه نیز کاهش بافته و این امر نشان می‌دهد الگوی بیماری در حال تنزل است.

وی افزود: اما همچنان ۲۵۰۰ بیمار بدحال در بخش‌های ویژه بستری هستند و کاهش آمار فوتی‌ها با فاصله زمانی بیشتری رخ خواهد داد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با توجه به تجربه‌های حاصل شده در خیزهای قبلی بیماری، گفت: پیش بینی می‌شود که تا بروز خیز بعدی بیماری شش تا هشت هفته فاصله وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم در این فاصله زمانی فرایند واکسیناسیون را تسریع بخشیم قطعاً باعث کاهش میزان ابتلاء و بستری و فوتی‌ها در خیز بعدی خواهد شد.