به گزارش خبرنگار مهر، روزهای سخت کرونایی همه را خسته و رنجور و افسرده کرده است، مخصوصاً کادر بهداشت و درمان که از اسفند ۹۸ تا کنون بدون هیچ وقفه‌ای مشغول درمان بیماران درگیر کرونا و البته بیماران غیر کرونایی نیز بوده‌اند.

از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، پیک‌های مختلفی را پشت سر گذاشته‌ایم که شاید پیک پنجم را بتوان سخت‌ترین و تلخ‌ترین دوره تاخت و تاز این بیماری دانست.

بر اساس آمار وزارت بهداشت، تا کنون مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۲۴ نفر و مجموع جانباختگان به ۱۱۱ هزار و ۸۹۲ نفر رسیده است.

طبق آمار وزارت بهداشت، ۴ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۷۴۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

البته این آمار تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ را شامل می‌شود، اما نکته مهم این اعداد و ارقام، تعداد فوتی‌ها است، به طوری که در این پیک، همچنان تعداد فوتی‌ها در مرز ۶۰۰ نفر در روز، بالا و پایین می‌شود.

در چنین شرایطی، موضوع واکسیناسیون مطرح است و اینکه سرعت گرفتن برنامه واکسیناسیون کشوری می‌تواند تعداد زیادی از افراد جامعه را در مقابل بیماری مصون سازد.

عباس متولیان اپیدمیولوژیست، روند واکسیناسیون علیه ویروس کووید ۱۹ در کشور را نسبت به جمعیت جهان کمتر از نصف متوسط جهانی دانست و گفت: از ۲۲۰ میلیون نفر افرادی که در جهان به پاندمی کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند بیش از ۴.۵ میلیون نفر جان باخته‌اند. در کشور ما نیز تعداد جانباختگان نسبت به جمعیت کشور دو برابر متوسط جهانی است.

شروع آرام واکسیناسیون عمومی

برنامه واکسیناسیون عمومی از اسفند ۹۹ با کادر درمان آغاز شد و در ادامه برخی بیماران خاص، سالمندان و معلولین و جانبازان آسایشگاه‌ها ادامه یافت تا اینکه برنامه واکسیناسیون کشوری کلید خورد. اما از آن روز تا کنون کمی بیشتر از ۳۰ میلیون نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر دو دوز واکسن گرفته‌اند.

فاصله ۲۰ میلیون نفری بین دوز اولی‌ها و دوز دومی‌ها، نشان می‌دهد که برنامه واکسیناسیون کشوری با کندی پیش می‌رود. در همین گفته می‌شود برای ایمنی جامعه در مقابل بیماری کرونا، باید حداقل ۶۰ میلیون نفر در کشور واکسینه شوند تا بتوان به ایمنی جمعی رسید.

بر همین اساس، می‌بایست حداقل ۱۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا تأمین شود که البته با توجه به واکسن‌های مصرف شده، به ۹۰ میلیون دوز واکسن دیگر نیاز است.

آن طور که وزیر بهداشت دولت سیزدهم عنوان داشته است؛ تا دهه فجر تمامی جمعیت هدف کشور واکسینه خواهند شد و امید می‌رود اپیدمی کرونا در بهمن ۱۴۰۰، از کشور رخت بر بندد.

کرونا تا ۱۴۰۲ با ما خواهد بود

این در حالی است که مصطفی قانعی عضو کمیته ملی واکسن کرونا، معتقد است که کرونا تا ۱۴۰۲ با ما خواهد بود.

این متخصص ریه، در توضیح استدلال خود برای ماندگاری ویروس کرونا در کشور تا ۱۴۰۲، گفت: در وهله اول واکسن به اندازه کافی و در وهله دوم به تزریق به اندازه کافی نیاز داریم.

قانعی تاکید کرد: مطلوب‌ترین شکل واکسیناسیون این است که ظرف ۳ ماه کل جمعیت را واکسینه کنید، زیرا کسانی که فروردین ۱۴۰۰ واکسن زدند ممکن است در اسفند ۱۴۰۰ آنقدر مصونیت نداشته باشند نسبت به کسی که دی ماه واکسن تزریق کرده است. لذا، توصیه می‌کنیم امسال برای پیشگیری از مرگ، واکسیناسیون انجام شود و با توجه به افزایش تولید داخل، سال آینده یک برنامه واکسیناسیون کوتاه مدت برای کل جمعیت کشور طراحی شود و حتی دوز یادآور هم در آن طرح پیش‌بینی شود تا هدف گذاری‌مان کاهش تعداد بیماران باشد و سال بعد از آن نیز کاری کنیم بیمار سرپایی نداشته باشیم و سال بعدتر بتوان زنجیره انتقال بیماری را قطع کرد.

واکنش وزیر به صف‌های طولانی واکسن

در همین حال، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم، با اظهار تأسف از تأخیر به وجود آمده در تأمین واکسن مورد نیاز کشور، عنوان داشت که روند واکسیناسیون عمومی در کشور شتاب می‌گیرد و تلاش ما این است که روزانه یک و نیم تا دو میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شود و از مرگ و میرهای بیشتر مردم پیشگیری شود.

وی با بیان این مطلب که نمی‌خواهیم واکسن‌ها دپو و ذخیره شود، افزود: هر قدر دانشگاه‌ها واکسیناسیون را به شکل گسترده‌تری انجام دهند، به آنها واکسن می‌دهیم بنابراین سرعت توزیع واکسن بستگی به سرعت تزریق آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد.

عین اللهی افزود: هرجایی از دنیا که واکسیناسیون انجام شده است، میزان مرگ و میر کاهش یافته است. افرادی که واکسن تزریق می‌کنند به بیماری مبتلا می‌شوند اما در اغلب موارد شدت بیماری کاهش می‌یابد، بنابراین راهبرد اصلی وزارت بهداشت برای کنترل بیماری واکسیناسیون است.

وی با بیان اینکه صف‌های طولانی واکسن که این روزها به دلایل متعدد شاهد هستیم باید جمع شوند، گفت: باید شرایط به گونه‌ای شود که ما منتظر مردم بمانیم تا برای تزریق واکسن به مراکز مراجعه کنند، احترام و کرامت مردم باید حفظ شود که این امر با همراهی همه محقق خواهد شد.