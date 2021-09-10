به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه از تصمیم پلیس کنگره برای حصارکشی دوباره ساختمان قوه مقننه آمریکا در آستانه برگزاری تجمع اعتراضی مقابل این نهاد خبر می‌دهند.

این تظاهرات از سوی حامیان حدود ۶۰۰ نفر از افرادی تدارک دیده شده که از بابت حمله به کنگره در تاریخ ۶ ژانویه (۱۷ دی ۹۹)، با اتهاماتی مواجه هستند.

پیشتر نیز سه منبع وابسته به نهادهای اطلاعاتی آمریکا از برنامه گروه‌های راست افرطی برای برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان کنگره، طی ماه میلادی جاری (سپتامبر) خبر داده بودند.

گفته می‌شود که هدف این گروه‌های افراطی از جمله «پسران افتخار» و «سوگند خوردگان»، برقراری عدالت در مورد صدها آمریکایی است که از بابت حمله به کنگره آمریکا؛ متهم شده‌اند.

تظاهرات گروه‌های راست افراطی برای ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) تدارک دیده شده و این در حالی است که طی ماه‌های اخیر شاهد تهدیدهای پراکنده راستگرایان بوده‌ایم. چندی پیش، توقف یک خودرو مشکوک در کنار کتابخانه کنگره، حادثه ساز شد.

از چندی پیش، با پیش بینی برگزاری چنین تظاهرات اعتراضی، پلیس کنگره در حال بررسی لزوم حصارکشی مجدد در اطراف ساختمان قوه مقننه بود. این حصارها بعد از حمله به کنگره نصب و با رفع خطر، جمع آوری شدند.

در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به تحریک وی، به کنگره حمله کردند تا مانع از تائید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ شوند.