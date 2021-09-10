رایزنی وزیران خارجه قطر و ترکیه درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزرای خارجه قطر و ترکیه با یکدیگر دیدار و درباره افغانستان گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش؛ مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه با محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، همتای قطری خود در آنکارا دیدار و گفتگو کرد.

طبق این گزارش، دو طرف درباره آخرین تحولات افغانستان رایزنی کردند.

چاووش اوغلو و وزیر خارجه قطر همچنین روابط دوجانبه میان دوحه و آنکارا را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر خارجه قطر گفت: همکاری ثمربخش ما با ترکیه حلقه وصلی میان افغانستان و جهان خارج ایجاد کرد. این همکاری ثمربخش با ترکیه نقش به سزایی در از سرگیری روند تخلیه امنیت غیرنظامیان داشت.

قطر و ترکیه در حوزه افغانستان همکاری و هماهنگی زیادی با یکدیگر دارند. در همین خصوص طرفین برای اداره فرودگاه کابل با طالبان در حال رایزنی هستند.