ترکیه و قطر برای اداره مشترک فرودگاه کابل توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که ترکیه و قطر برای اداره مشترک فرودگاه بین المللی کابل در افغانستان توافق کردند.

منابع مذکور در گفتگو با آناتولی گفتند که پس از گفتگو بین کمیته‌های دو کشور، یادداشت تفاهمی بین شرکت‌های ترکیه ای و قطری برای همکاری در اداره فرودگاه بر اساس مشارکت برابر، امضا شد.

گفته می شود که یادداشت تفاهم مذکور در جریان سفر «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به دوحه پایتخت قطر برای شرکت در هفتمین نشست کمیته عالی راهبردی ترکیه و قطر در ۷ دسامبر، به امضا رسیده است.

کمیته ای مشترک متشکل از مقامات ترکیه و قطر به کابل پایتخت افغانستان سفر خواهد کرد تا در مورد این توافق با دولت موقت این کشور و همچنین خواسته ها و انتظارات طرف افغان گفتگو کند.

پیشتر نیز چاووش اوغلو اعلام کرده بود این احتمال مطرح است که این کشور در همکاری با قطر، مدیریت پنج فرودگاه افغانستان را به عهده بگیرد.

طبق گفته وزیر خارجه ترکیه، تیمی از کارشناسان ابتدا به دوحه قطر رفته و از آنجا راهی کابل می شوند تا روز چهارشنبه با مقامات طالبان درباره اداره فرودگاه بین المللی «حامد کرزای» گفتگو کنند.

قرار است پیشنهادهای مشترکی از سوی هیئت های ترکیه و قطر به دولت موقت طالبان در زمینه اداره فرودگاه ها ارائه شود.

پروازها در فرودگاه بین‌المللی اصلی افغانستان در کابل پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در ماه آگوست (مرداد) به حالت تعلیق درآمد و نیروهای آمریکایی قبل از ترک این کشور، تجهیزات و یک سیستم رادار در این فرودگاه را نابود کردند.