امیرعبداللهیان درگذشت حاج حیدر رحیم پور ازغدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت حاج حیدر رحیم پور ازغدی را تسلیت گفت.

متن کامل پیام تسلیت امیرعبداللهیان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مجاهد نستوه مرحوم حاج حیدر ازغدی مرد اندیشه و قلم و یار دیرین امام و رهبری مایه تأسف و تألم گردید.

آن مرحوم عمر پربرکت خویش را با حق‌طلبی و عدالت‌خواهی صرف مبارزه با استبداد رژیم ستمشاهی و استعمارگران بیگانه و دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی و رهبری کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره با زبان و قلم خویش در خط دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب و امامین انقلاب اسلامی و حمایت از مظلومان و مستضعفان بود.

اینجانب رحلت آن مبارز خستگی‌ناپذیر را به همسر مبارز و انقلابی و فرزندان برومند و همه علاقمندان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند رحمان و رحیم برای ایشان رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبوری و عمر با عزت مسئلت می‌نمایم.

حسین امیرعبداللهیان