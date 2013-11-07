رئیس نظام پزشکی درگذشت مرحوم عسگراولادی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام دکتر علی رضا زالی آمده است: "درگذشت مجاهد نستوه مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی بعد از عمری مجاهدت خستگی‌ناپذیر و مخلصانه موجب اندوه علاقمندان انقلاب و یاران صدیق امام راحل گردید. آن بزرگوار سالها عمر پربرکت خویش را صرف استقرار نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب نمودند و بعد از آن نیز با حضور در سطوح مختلف مدیریتی منشا خیر و برکت بسیاری برای این کشور بودند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت شریف آن مرحوم از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم".