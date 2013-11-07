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۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۲۳:۳۷

رئیس نظام پزشکی درگذشت مرحوم عسگراولادی را تسلیت گفت

رئیس نظام پزشکی درگذشت مرحوم عسگراولادی را تسلیت گفت

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، درگذشت مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام دکتر علی رضا زالی آمده است: "درگذشت مجاهد نستوه مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی بعد از عمری مجاهدت خستگی‌ناپذیر و مخلصانه موجب اندوه علاقمندان انقلاب و یاران صدیق امام راحل گردید. آن بزرگوار سالها عمر پربرکت خویش را صرف استقرار نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب نمودند و بعد از آن نیز با حضور در سطوح مختلف مدیریتی منشا خیر و برکت بسیاری برای این کشور بودند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت شریف آن مرحوم از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم".

کد مطلب 2171501

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