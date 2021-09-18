به گزارش خبرنگار مهر، نازنین کیوانی پیش از این با سریال «احضار» در سال ۹۴ و در شبکه نمایش خانگی جلوی دوربین رفت و بازی در سریال «مینو» و حضوری کوتاه در فیلم «ما همه با هم هستیم» کمال تبریزی از دیگر تجربیات او است.

درام جاسوسی اجتماعی «سرجوخه» که از پاییز سال گذشته کلید خورده، این روزها با دو گروه به صورت همزمان در داخل و خارج کشور فیلمبرداری می‌شود و اخیراً خبر رسید آرش آصفی در نقش یک افسر ضد جاسوسی به این پروژه پیوسته است.

پیش از این نیز حمیدرضا محمدی به عنوان بازیگر نقش «غلامرضا» و سامان صفاری در نقش «کیان» معرفی شده‌اند و دیگر کاراکترهای سریال نیز تا زمان پخش به مرور معرفی خواهند شد.

«سرجوخه» به نویسندگی حسین امیرجهانی با روایت دو قصه موازی، به زندگی دو شخصیت غلامرضا و کیان که از دو طبقه اجتماعی مختلف با انگیزه‌ها و کشمکش‌های متفاوت هستند می‌پردازد که هر دو در راه رسیدن به عشق موانع و اتفاقات زیادی سر راه‌شان قرار می‌گیرد که روند رسیدن را کندتر و جذابیت قصه را بیشتر می‌کند.

«سرجوخه» یک درام امنیتی_ اجتماعی از تولیدات مرکز سیمافیلم است که به کارگردانی احمد معظمی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری برای پخش از شبکه سه سیما تولید می‌شود.