قطع برق دمشق بر اثر حمله به یک خط لوله گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر انرژی سوریه حمله به یک خط لوله گاز در نیروگاه «دیرعلی» را موجب خارج شدن این نیروگاه از چرخه کار و قطع برق اعلام کرد.

«غسان الزامل» اعلام کرد که علت قطع برق سراسری این حمله است و برق طی ساعات آینده در دمشق و سپس سایر مناطق وصل خواهد شد.

وی در عین حال از اعزام تیم‌های امداد برای رفع این مشکل خبر داد.

از سوی دیگر، روزنامه الوطن به نقل از یک منبع در وزارت انرژی سوریه گفت که تعدادی از ایستگاه‌های تولید برق به چرخه کار بازگشته‌اند و این مشکل طی یک یا دو ساعت آینده مرتفع خواهد شد.

در همین حال یک منبع سوری اعلام کرد که تحقیقات در این خصوص در جریان است و به محض دریافت اعلام خواهد شد.