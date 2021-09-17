دومین کاروان تانکرهای حامل سوخت ایران وارد لبنان شد

روز گذشته (پنج شنبه) بود که کاروان حامل تانکرهای سوخت ارسالی توسط جمهوری اسلامی ایران وارد خاک لبنان شد. ورود تانکرهای سوخت به خاک لبنان با استقبال گسترده مردم این کشور مواجه شد. لبنانی‌ها با حضور در مسیر عبور تانکرهای سوخت ضمن سر دادن شعارهایی علیه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمهوری اسلامی ایران و سید حسن نصرالله قدردانی و تشکر کردند.

ورود تانکرهای سوخت به خاک لبنان واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج از مرزهای این کشور به دنبال داشت. در همین ارتباط، تجمع علمای «عکار» لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ورود کاروان تانکرهای سوخت از جمهوری اسلامی ایران به لبنان، محاسبات ایالات متحده آمریکا را برهم زد و محاصره اقتصادی واشنگتن علیه بیروت را درهم شکست. این نهاد دینی در لبنان در ادامه بیانیه خود ضمن تشکر و قدردانی از سید حسن نصرالله به دلیل واردات سوخت از ایران، اعلام کرد: سید حسن نصرالله یک بار دیگر ثابت کرد که فردی قوی و سرسخت است و به وعده‌های خود عمل می‌کند.