آمریکا و رژیم صهیونیستی عاملان حمله اخیر به «حشد شعبی» عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق حمله اخیر به دو خودروی متعلق به حشد شعبی در مرزهای مشترک سوریه و عراق را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، دبیرکل عصائب اهل الحق در این زمینه تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا عامل اصلی حمله به خودروهای حشد شعبی در مرزهای سوریه و عراق است. اگر آمریکایی‌ها انجام این حمله را انکار می‌کنند بنابراین رژیم صهیونیستی مسئول آن است.

وی افزود: انکار حمله به حشد شعبی موجب سلب شدن مسئولیت عاملان این جنایت نمی‌شود. امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که هواپیماهای نظامی ایالات متحده آمریکا بدون مجوز دولت بغداد در آسمان عراق پرواز می‌کنند.

دبیرکل عصائب اهل الحق گفت: ایالات متحده آمریکا یک اشغالگر است که باید از خاک عراق خارج شود. ما بارها گفته ایم و تأکید کرده ایم که صهیونیست‌ها بزرگترین دشمن ملت عراق محسوب می‌شوند.