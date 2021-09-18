رؤسای مجالس انگلیس مانع حضور و سخنرانی سفیر چین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، رؤسای مجالس عوام و اعیان انگلیس از حضور سفیر چین در این کشور برای ادای سخنرانی در جلسه مشترک مجالس انگلیس جلوگیری کردند.

در این ارتباط گفته شده که «ژنگ ژی ژوانگ»، سفیر چین در انگلیس قرار بود که در یکی از جلسات مشترک مجالس انگلیس (عوام و اعیان) سخنرانی کند.

با این حال براساس گزارش‌ها، «لیندزی هویل»، رئیس مجلس عوام و «جان مک فال»، رئیس مجلس اعیان انگلیس با اعلام مخالفت با حضور سفیر چین در پارلمان، مدعی شده اند که حضور و سخنرانی وی اقدامی مناسب نیست.

رؤسای مجالس انگلیس دلیل جلوگیری از حضور سفیر چین را وضع برخی از تحریم‌ها از طرف چین علیه تعدادی از نمایندگان مجالس انگلیس عنوان کردند.

روابط بین لندن و پکن پس از ممنوعیت بکارگیری تجهیزات غول مخابراتی هواوی در پروژه احداث اینترنت پرسرعت در انگلیس، پرتنش شد. دولت محافظه‌کار بوریس جانسون سال گذشته در پیروی از سیاست ضد چینی دونالد ترامپ قرارداد چند صد میلیون پوندی با هوآوی را فسخ کرد و به رغم تغییر دولت آمریکا، همچنان سیاست‌های خود را در قبال پکن تغییر نداده است.

از سوی دیگر در پی اقدام دولت انگلیس در تحریم محصولات و کالاهای شرکت هوآوِی و کنار گذاردن این شرکت چینی، از توسعه نسل پنجم فناوری ارتباطاتی، چین در مقابل انگلیس را تهدید به پاسخی دردناک کرد و از آن زمان تنش در روابط دو کشور تشدید شده است.