چین، انگلیس را به سیاسی‌ کردن مسائل تجاری متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین، به تصمیم انگلیس مبنی بر کنار گذاشتن هوآوی از پروژه تامین اینترنت نسل ۵ تلفن همراه، واکنش نشان داد و گفت: این تصمیم به منزله سیاسی کردن مسائل حوزه تجاری و فناوری است و ربطی به قضیه امنیت ملی ندارد.

وی همچنین از اتخاذ اقدامات مناسب در راستای تامین منافع چین خبر داد.

اقدام اخیر انگلیس متاثر از تلاش‌های آمریکا برای مجاب کردن همپیمانانش به عدم مشارکت با شرکت‌های فناوری چینی به ویژه هوآوی است.

آمریکایی‌ها مدعی هستند که هوآوی و بسیاری دیگر از شرکت‌های چینی تحت کنترل ارتش این کشور هستند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به اقدام اخیر لندن، مدعی شد او بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس را مجاب به اتخاذ چنین تصمیمی کرده و کنار گذاشته شدن هوآوی دستاورد او است.

این در حالی است که لندن ادعای ترامپ را رد کرده و می‌گوید در اتخاذ تصمیمش مستقل عمل کرده است.