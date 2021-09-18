کره شمالی: آمریکا با معیارهای دوگانه مانع از آغاز مذاکره می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه رسمی کره شمالی از آمریکا به دلیل برخورداری از معیارهای دوگانه در باب فعالیت های نظامی و همچنین پیگیری رفتاری خصمانه علیه پیونگ یانگ که به تاخیر در ازسرگیری مذاکرات هسته ای منجر شده است؛ انتقاد کرد.

این انتقاد بعد از آن بیان شد که کره شمالی و کره جنوبی، هر دو چهارشنبه گذشته، دست به انجام آزمایش موشک بالستیک زدند که به نوبه خود نشان از رقابت تسلیحاتی در سطح شبه جزیره کُره دارد.

با این حال، آمریکا فقط از آزمایش موشکی کره شمالی انتقاد کرد حال آنکه پیشتر، از بابت آزمایش موشک کروز جدید پیونگ یانگ هم که روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته انجام شد؛ ابراز نگرانی کرده بود.

طبق اعلام رسانه رسمی کره شمالی، به رغم آنکه تلاش ها برای باز کردن باب گفتگو آغاز شده است؛ واشنگتن به معیارهای دوگانه متوسل شده که با اتکا به آن می تواند رفتارهای پیونگ یانگ را تهدید آمیز جلوه دهد حال آنکه مادامیکه آمریکا به این سیاست خصمانه پایان ندهد؛ گزینه خلع سلاح هسته ای هرگز روی میز مذاکره قرار نخواهد گرفت.

این در حالی است که روز چهارشنبه، «کیم یو جونگ» خواهر رهبر کره شمالی نیز از سئول بابت زیر سوال بردن اقدامات دفاعی پیونگ یانگ آن هم در شرایطی که کره جنوبی به دنبال توسعه فناوری های موشکی خود است؛ انتقاد کرده بود.