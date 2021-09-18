️به گزارش خبرنگار مهر، ساسان اکبری پور صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع آتش سوزی در چارک ملی بوجاق، اظهار کرد: آتش سوزی از عصر روز گذشته و به دلیل رها کردن آتش از منطقه دشتی بوجاق آغاز شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه بر اثر این آتش سوزی حدود ۲ هکتار از پوشش گیاهی این پارک طعمه حریق شد، افزود: آتش سوزی با همکاری محیط بانان پارک بوجاق، مأموران آتش نشانی کیاشهر، آستانه اشرفیه، لشت نشا و اهالی منطقه بامداد دیشب به طور کامل مهار شد.

اکبری پور ادامه داد: پارک ملی بوجاق به مساحت سه هزار و ۲۶۷ هکتار یکی از زیباترین و مهمترین پارک‌های ملی کشور بوده که در بندر کیاشهر استان گیلان واقع شده است.