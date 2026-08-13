به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رخشبهار، سرپرست اداره پارک ملی بوجاق، از مهار کامل آتشسوزی در بخش غربی مصب رودخانه سفیدرود در محدوده این پارک ملی خبر داد و گفت: این حریق پس از حدود پنج ساعت تلاش مستمر نیروهای آتشنشانی، محیطبانان و جوامع محلی مهار و اطفا شد.
وی با اشاره به زمان وقوع این حادثه اظهار کرد: آتشسوزی از ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ در بخش غربی مصب رودخانه سفیدرود در پارک ملی بوجاق آغاز شد و عملیات اطفای حریق تا ساعت ۲۴ ادامه داشت.
سرپرست اداره پارک ملی بوجاق با بیان اینکه وسعت این حریق حدود ۲ هکتار برآورد شده است، افزود: با حضور و تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و محیطبانان پارک ملی بوجاق، نیروهای آتشنشانی و همچنین همراهی و مشارکت جوامع محلی، عملیات مهار و اطفای حریق با موفقیت انجام شد.
رخشبهار ضمن قدردانی از همکاری و حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی و جوامع محلی در کنار محیطبانان، خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی مردم محلی در زمان وقوع حوادثی از این دست، نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارات احتمالی به زیستگاهها و پوشش گیاهی منطقه دارد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش مراقبت و هوشیاری در عرصههای طبیعی پارک ملی بوجاق تأکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت و ارزش زیستمحیطی این منطقه، هرگونه بیاحتیاطی میتواند زمینهساز وقوع آتشسوزی و آسیب به پوشش گیاهی و زیستگاههای ارزشمند منطقه شود؛ از این رو همکاری و مسئولیتپذیری همگانی برای پیشگیری از وقوع حریق در عرصههای طبیعی ضروری است.
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