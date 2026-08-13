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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

آتش‌سوزی ۲ هکتاری در پارک ملی بوجاق پس از پنج ساعت تلاش مهار شد

آتش‌سوزی ۲ هکتاری در پارک ملی بوجاق پس از پنج ساعت تلاش مهار شد

کیاشهر- سرپرست اداره پارک ملی بوجاق، از مهار و اطفای کامل آتش‌سوزی ۲ هکتار از بخش غربی رودخانه سفیدرود پس از ۵ ساعت تلاش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رخش‌بهار، سرپرست اداره پارک ملی بوجاق، از مهار کامل آتش‌سوزی در بخش غربی مصب رودخانه سفیدرود در محدوده این پارک ملی خبر داد و گفت: این حریق پس از حدود پنج ساعت تلاش مستمر نیروهای آتش‌نشانی، محیط‌بانان و جوامع محلی مهار و اطفا شد.

وی با اشاره به زمان وقوع این حادثه اظهار کرد: آتش‌سوزی از ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ در بخش غربی مصب رودخانه سفیدرود در پارک ملی بوجاق آغاز شد و عملیات اطفای حریق تا ساعت ۲۴ ادامه داشت.

سرپرست اداره پارک ملی بوجاق با بیان اینکه وسعت این حریق حدود ۲ هکتار برآورد شده است، افزود: با حضور و تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان پارک ملی بوجاق، نیروهای آتش‌نشانی و همچنین همراهی و مشارکت جوامع محلی، عملیات مهار و اطفای حریق با موفقیت انجام شد.

رخش‌بهار ضمن قدردانی از همکاری و حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی و جوامع محلی در کنار محیط‌بانان، خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی مردم محلی در زمان وقوع حوادثی از این دست، نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارات احتمالی به زیستگاه‌ها و پوشش گیاهی منطقه دارد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش مراقبت و هوشیاری در عرصه‌های طبیعی پارک ملی بوجاق تأکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت و ارزش زیست‌محیطی این منطقه، هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند زمینه‌ساز وقوع آتش‌سوزی و آسیب به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های ارزشمند منطقه شود؛ از این رو همکاری و مسئولیت‌پذیری همگانی برای پیشگیری از وقوع حریق در عرصه‌های طبیعی ضروری است.

کد مطلب 6915510

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