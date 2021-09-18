به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور رئیس جمهور کشور ایران اسلامی در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای، عنوان کرد: حضور رئیس جمهور کشورمان در این نشست جهانی علاوه بر ارتباط کشور در حوزه‌ی خارجی و شکستن زنجیره‌ی تحریم‌ها و مقابله‌ی با آمریکا و سایر کشورهای تحریم گر غربی، می‌تواند در این مقطع نقطه‌ی عطفی در روابط بیشتر کشور با کشورهای حوزه‌ی آسیای میانه در رابطه با حوزه‌های امنیتی فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی باشد.

وی، با اشاره به تاریخچه تشکیل این سازمان جهانی، افزود: سازمان همکاری‌های شانگهای در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف بر قرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایگذاری شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در همین خصوص، تصریح کرد: سپس کشور ازبکستان نیز به این سازمان پیوست که البته نقش اصلی را در این سازمان چین و روسیه دارند و علاوه بر اعضای اصلی مغولستان در سال ۲۰۰۴ و سال ۲۰۰۵ ایران و پاکستان و هند و افغانستان و بلاروس هم به عنوان عضو ناظر به این سازمان ملحق شدند.

رئوفی با اشاره به اینکه اعضای این سازمان جهانی در سال ۲۰۱۵ با عضویت هندوستان و پاکستان نیز موافقت کردند، اظهار داشت: در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ رسماً و با تأیید همه اعضا ایران هم به عضویت این سازمان در آمد.

وی دغدغه اصلی این سازمان در آسیای میانه را حول مسائل امنیتی به ویژه تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری عنوان و خاطرنشان کرد: سازمان همکاری‌های شانگ‌های با هدف همکاری‌های چند جانبه ی امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت عضویت دائم ایران در این سازمان جهانی، خاطر نشان کرد: عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای این پیام را به جهان مخابره می‌کند که کشورهای حوزه‌ی آسیای میانه می‌توانند برای منطقه با همکاری یکدیگر تصمیم بگیرند.

رئوفی با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های جهانی شانگهای می‌توانند در مقابله با حضور آمریکا و ناتو مقاومت کنند، تصریح کرد: این اقدام ریاست جمهوری برای حضور در این سازمان یک فرصت طلایی بوده که در اختیار دولت نوپا قرار گرفته است.

وی افزود: همراهی و همکاری مناسب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه قضا با دولت کنونی یکی از فرصت‌های بسیار خوب پس از انقلاب است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در خصوص شیطنت‌های کشورهای معاند علی الخصوص آمریکا در رابطه با پیوستن ایران به این سازمان جهانی، تصریح کرد: قطعاً کشورهایی مثل آمریکا با عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای به مقابله خواهند پرداخت و تمام تلاش خود را خواهند کرد که تحریم هارا بیشتر و از حضور ایران در مجامع بین المللی جلوگیری کنند.

رئوفی، ابراز کرد: تجربه ثابت کرده است که این رفتار دولت آمریکا در عزم و اراده‌ی ایران هیچگونه خدشه‌ای وارد نخواهد کرد هر چند باعث کندی امور شود اما در رسیدن به هدف تأثیری نخواهد داشت و ملت شریف ایران به مقابله‌ی خود ادامه خواهند داد کما اینکه در بحث تحریم‌های اقتصادی و دارویی تا کنون با شکست مواجه شده و ملت ایران را به خودکفایی بیشتر نزدیکتر ساخته است.