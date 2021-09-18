۸ سند همکاری دوجانبه میان ایران و تاجیکستان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان صبح امروز پس از مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور کشورمان در کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان، با یکدیگر دیدار کردند.

در پایان دیدار و گفتگوهای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان و مقامات همراه با رئیس جمهور و مقامات تاجیکستانی، طرفین ۶ یادداشت تفاهم همکاری، یک توافق نامه و یک پروتکل فنی همکاری‌های گمرکی به امضا رساندند.

روسای جمهور ایران و تاجیکستان در پایان جلسات، در نشست مطبوعاتی نتایج و دستاوردهای دیدارها و گفتگوهای دو طرف را تشریح خواهند کرد.

این اسناد همکاری بین عبدالملکی وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی، حسین امیر عبدالهیان وزیر امورخارجه، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با مقامات دولت تاجیکستان امضا شد.