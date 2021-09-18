شهریار متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شعر و ادب فارسی به مناسبت سالروز وفات استاد شهریار با حضور مقامات و چهره‌های فرهنگی و دوستداران شعر و ادب در مقبره‌الشعرای تبریز گرامی داشته شد.

غلامعلی حداد عادل شامگاه جمعه در این مراسم با تجلیل از اشعار و شخصیت استاد شهریار، اشعار شهریار را سرشار از احساس، عاطفه، معنویت و دیانت دانست و گفت: اشعار هیچ شاعر معاصری مانند شهریار نتوانسته است در میان مردم نفوذ کند و اکنون مردم در سراسر ایران شعرهای او را در حافظه دارد.

حداد عادل اظهار کرد: من سخنانم را با این سه بیت مولانا آغاز می‌کنم: «ساربانا بار بگشا زاشتران / شهر تبریز است و کوی گلستان - فر فردوسیست این پالیز را / شعشعهٔ عرشیست این تبریز را- هر زمانی نور روح‌انگیز جان / از فراز عرش بر تبریزیان»؛ اگر بخواهیم درباره تبریز سخن بگوییم باید هفته‌ها و ماه‌ها از این شهر بزرگ تاریخی یاد کنیم چرا که در هر برهه از تاریخ پر حادثه‌ی ایران، نام تبریز می‌درخشد.

وی ادامه داد: از دوران صفویه، جنگ ایران و روس در دوره‌ی قاجار، دوران مشروطیت و همچنین در انقلاب اسلامی، ثقه الاسلام ها، ستارخان‌ها، باقرخان ها، امام جمعه‌های شهید و سرداران بزرگ جنگ همچون ستاره درخشیده‌اند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه تبریز شهر علم، هنر، صنعت و تجارت بوده است، افزود: در طول تاریخ بزرگان زیادی از همه جای ایران خود را به این دیار رسانده‌اند و این مقبره الشعرا گنجینه‌ای از بزرگان همه‌ی ایران زمین است که جاذبه تبریز آنها را به اینجا می‌کشانده است.

حدادعادل در تشریح نام کسانی که در مقبره‌الشعرا مدفون شده‌اند، گفت: اسدی طوسی، قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی، خاقانی شروانی، ظهیرالدین فاریابی، ذوالفقار شروانی، همام تبریزی، مغربی تبریزی، مانی شیرازی، لسانی شیرازی، شکیبی تبریزی، لسانی شیرازی، شهریار و … بزرگانی هستند که در این محل دفن شده‌اند.

وی اضافه کرد: گمان نمی‌کنم در هیچ شهری مقبره الشعرایی به قدمت و غنای این مکان وجود داشته باشد چرا که این خاک گوهرهایی را در خود نهان کرده است که سند اصالت و عظمت آذربایجان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در شهری به عظمت تبریز شاعری چون شهریار متولد می‌شود که متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: شهریار با شعر کهن انس داشت و بر تاریح ادب فارسی و شعر معاصر مسلط و آشنا بود و نه تنها دل در گروی سعدی و حافظ داشت، بلکه با ملک الشعرای بهار و نیما نیز انس داشت.

وی ادامه داد: شهریار از حوادث مهم دوران خود غافل نبود و رد پای همه حوادث در دیوان او دیده می‌شود و شهریار هرگز از ملامت کنندگان خود نهراسید و انقلاب اسلامی را برای خود یک بشارت می‌دانست.

حدادعادل اضافه کرد: شهریار زمانی شعر ترکی می‌سرود که نوشتن شعر و چاپ کردن کتاب ترکی جرم محسوب می‌شد اما او به وسیله‌ی شعر «حیدربابا» جان تازه ای به شعر ترکی داد و بخاطر این دلایل، شورای عالی انقلاب فرهنگی روز بزرگداشت شهریار را روز شعر و ادب فارسی نامید و همه‌ی ما شهریار را نمونه‌ی کامل یک آذربایجانی و تبریزی تمام عیار و یک ایرانی غیرتمند می‌دانیم.

وی یادآور شد: شهریار به همان اندازه که به زبان مادری علاقه داشت، دلبسته‌ی زبان فارسی نیز بود و اگر کسی بخواهد سیاست ایران درباره زبان فارسی و ترکی را بداند، ما می‌گوئیم شهریار الگوی ما است که به زبان فارسی و ترکی شعر گفته است و اصلاً سیاست نظام نیز همین است که زبان ترکی به عنوان زبان آذربایجان و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و ملی محترم شمرده شود و اصلاً دوگانه‌ای بنام ترکی- فارسی نداریم چرا که زبان ترکی و سایر زبان‌های غیر فارسی سرمایه‌های فرهنگی ایران هستند.

وی گفت: زبان فارسی در طول تاریخ پیوند همه‌ی ایرانیان و مایه افتخار همه‌ی ایرانیان در جهان است و ما خوشحال هستیم که نام شهریار را به عنوان یک تبریزی بزرگ و ایرانی عزیز گرامی می‌داریم.