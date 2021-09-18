وزرای خارجه آلمان و انگلیس بر احیای مذاکرات برجامی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه آلمان با انتشار پیامی توییتری، از گفتگوی تلفنی «هایکو ماس» وزیر امور خارجه این کشور با «لیز تراس» همتای انگلیسی خود خبر داد.

مسائل مرتبط با سیاست خارجی، امنیت و همچنین مذاکرات مرتبط با توافق برجام، محور گفتگوی ماس و تراس بوده است.

وزارت خارجه آلمان در این توئیت نوشت «تماس تلفنی هایکو ماس وزیر امور خارجه و لیز تراس وزیر خارجه جدید انگلیس: ما به همکاری نزدیک انگلیس و آلمان در زمینه سیاست خارجی و امنیت ادامه می‌دهیم. توافق شد که نیاز مبرم به مذاکرات مجدد با ایران در مورد برجام وجود دارد».

گفتگوی مذکور در حالی صورت گرفته است که پیشتر سه کشور اروپایی عضو برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان، با صدور بیانیه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار توقف سریع فعالیت تولید اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد و بالاتر از سوی ایران شده بودند.

کشورهای فوق در این بیانیه ادعا کرده‌اند که ایران هیچ دلیل موجه غیرنظامی برای چنین فعالیت‌هایی که دانش مورد نیاز برای استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای را در اختیارش قرار می‌دهد، ندارد.

پیشتر نیز «ماریا ادباهر» (Maria Adebahr) سخنگوی وزارت خارجه آلمان بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی و تداوم انفعال اروپا در خصوص تعهداتش در قبال توافق بین المللی برجام، ابراز امیدواری کرده بود که ایران خیلی سریع به نشست وین بازگردد.