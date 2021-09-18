گفتگوی بلینکن و تراس پیرامون ایران و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از گفتگو و رایزنی تلفنی «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه این کشور با «لیز تراس» همتای جدید خود در انگلیس، خبر داد.

طبق اظهارات پرایس، بلینکن ضمن تبریک به تراس در رابطه با تصدی منصب جدیدش، بر اهمیت روابط دوجانبه بین دو کشور در آنچه به ادعای آنها حمایت از دموکراسی، نظم قانون محور بین الملل و جوامع باز در سراسر دنیا است، تاکید کرده است.

پرایس در ادامه گفت که آنها همچنین اولویت های مشترک سیاست خارجی از جمله افغانستان، چین، ایران و مشارکت چند جانبه برای مقابله با بحران آب و هوا را مورد بحث قرار دادند.

کمی پیشتر نیز، وزارت امور خارجه آلمان با انتشار پیامی توییتری، از گفتگوی تلفنی «هایکو ماس» وزیر امور خارجه این کشور با «لیز تراس» همتای انگلیسی خود خبر داد.

مسائل مرتبط با سیاست خارجی، امنیت و همچنین مذاکرات مرتبط با توافق برجام، محور گفتگوی ماس و تراس بوده است.

لازم به ذکر است که «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس در پی ترمیم کابینه این کشور، لیز تراس را به عنوان جانشین «دومینیک راب» تعیین کرده است.

دومینیک راب پیشتر و به علت خروج غیرمسئولانه نظامیان این کشور از افغانستان و هرج و مرج و حواشی ایجاد شده حول این موضوع، مورد انتقاد قرار گرفته بود.